Piłka nożna. Kobieca Pogoń poznała rywala w Lidze Mistrzyń, a szczecinianki w kadrze!

Na Emilię Zdunek liczy Pogoń i reprezentacja Polski. Fot. Ryszard PAKIESER

Kobieca Pogoń Szczecin poznała swojego rywala, z którym zmierzy się w I rundzie eliminacyjnej piłkarskiej Ligi Mistrzyń, a najlepszy polski zespół w tej fazie rozgrywek zmierzy się ze szwajcarskim Servette FC Chênois Féminin. W II rundzie eliminacyjnej Pogoń zagra w finale lub w meczu o III miejsce z greckim PAOK-iem Saloniki lub z izraelskim Maccabi Kiryat Gat. Mecze I rundy eliminacyjnej zostaną rozegrane 4 września, natomiast II runda eliminacyjna odbędzie się 7 września.

Eliminacje Ligi Mistrzów kobiet będą rozgrywane dwutorowo; w ścieżce mistrzowskiej i ligowej. W ramach ścieżki mistrzowskiej w I i II rundzie eliminacyjnej zagrają 43 zespoły, które zostaną podzielone na 11 grup - w dziesięciu z nich zagrają cztery zespoły, a w jednej wystąpią trzy drużyny. W ramach każdej grupy zostanie rozegrany mini-turniej, w którym zostanie rozegrany jeden mecz I rundy oraz jedno spotkanie II rundy. Zespół, który wygra mecz I rundy w II rundzie zagra o awans do III rundy eliminacyjnej, natomiast przegrany z I rundy w II rundzie zmierzy się w meczu o trzecie miejsce mini-turnieju. W przypadku grupy, w której znajdują się trzy zespoły, drużyna najwyżej rozstawiona automatycznie awansuje do II rundy eliminacyjnej, w której będzie gospodarzem. Do III rundy eliminacyjnej w ścieżce mistrzowskiej awansują tylko zwycięzcy meczów finałowych w II rundzie eliminacyjnej. W tej fazie rozgrywek do gry dołączą trzy zespoły: czeska Slavia Praga, szwedzki Hammarby IF i włoska AS Roma. W III rundzie eliminacyjnej rozlosowanych będzie siedem par, z których zwycięzcy dwumeczów awansują do fazy grupowej. W ramach ścieżki ligowej w I i II rundzie eliminacyjnej zagra 16 drużyn, które również zostaną podzielone na 4-zespołowe grupy, w ramach których rozegrane zostaną cztery mini-turnieje. System rozgrywek w ścieżce ligowej będzie wyglądał dokładnie tak samo, jak w przypadku ścieżki mistrzowskiej. W III rundzie eliminacyjnej dziesięć drużyn stworzy pięć par, z których zwycięzcy dwumeczów awansują do fazy grupowej. W fazie grupowej Ligi Mistrzów kobiet zagra 16 drużyn - mistrzowie Anglii (Chelsea Londyn), Francji (Olympique Lyonnais), Hiszpanii (FC Barcelona) oraz Niemiec (Bayern Monschium), siedem drużyn ze ścieżki mistrzowskiej oraz pięć drużyn ze ścieżki ligowej.

W szwajcarskim Nyonie, tuż po losowaniu grup I rundy eliminacji Ligi Mistrzyń zadecydowano, że gospodarzem Grupy 7 będzie szczecińska Pogoń, a turniej odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera.

- Do Nyonu pojechaliśmy z zamiarem bycia tym gospodarzem, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego przebiegu negocjacji - powiedział prezes kobiecej Pogoni Artur Dmowski tuż po losowaniu i wyborze gospodarza. - Pokazaliśmy pozostałym trzem klubom naszą propozycję w formie prezentacji multimedialnej przygotowaną przez naszego rzecznika prasowego i to właśnie ona mogła zadecydować o tym, że to Pogoń oraz Szczecin będą gospodarzem wrześniowego turnieju. Uważamy, patrząc na rankingi, że nasza grupa jest wyrównana, każdy zespół będzie chciał awansować dalej. Teraz czas na sztab szkoleniowy oraz naszą grupę analityków, by jak najlepiej przygotować drużynę do tego turnieju

Turniej odbędzie się między 4 a 7 września; 4 września zostaną rozegrane półfinały, natomiast 7 września mecz o III miejsce i finał.

Selekcjonerka piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet Nina Patalon ogłosiła kadrę na mecze eliminacji do mistrzostw Europy z Austrią (12 lipca, godz. 18, Altach) i Islandią (16 lipca, godz. 19 , Sosnowiec), a w reprezentacji kraju znalazły się dwie zawodniczki mistrza kraju Pogoni Szczecin: Martyna Brodzik oraz Emilia Zdunek. (mij)