Piłka nożna. Klęska Pogoni z Górnikiem

Wydawało się, że bramka zdobyta tuż przed przerwą pozwoli Pogoni zmienić obraz meczu i podobnie jak w ostatniej kolejce w Legnicy, po przerwie dobić rywala. Tym razem to jednak Górnik dobił w II połowie Pogoń. Najpierw dokładne dogranie w pole karne i zderzenie Klebaniuka z Bartkowskim wykorzystał Okunuki. Potem bramkarz Pogoni był bezradny po strzale Włodarczyka. Klebaniuk popełnił jednak spory błąd przy czwartym golu. Przy akcji swojej drużyny beztrosko wyszedł z bramki poza pole karne. Pogoń tymczasem stracił piłkę w pobliżu środkowej linii, a doświadczony Podolski precyzyjnym strzałem z własnej połowy posłał piłkę do pustej bramki.

Gdy na początku października Pogoń przegrała w Mielcu ze Stalą 4:2 wydawało się, że tylu bramek w jednym meczu szczecinianie w tym sezonie kolejny raz już nie stracą. Tymczasem Górnik nie tylko szybko objął w sobotę w Szczecinie prowadzenia, to jeszcze po przerwie trzykrotnie posłał piłką do bramki Klebaniuka.

Komentarze

Jędrek 2022-11-05 22:27:54 Maryś Kielec wracaj Pogoń tonie!

@ Darek 2022-11-05 22:04:30 Patrząc na to co Raków zrobił dzisiaj z Wisłą, 3-0 w meczu z Pogonią to rzeczywiście jest dla nich plan minimum. Po przerwie na mundial Portowcy będą się bronić przed spadkiem. Panie Mroczek szukaj trenera póki nie jest za póżno.

Kamil 2022-11-05 21:58:37 Przecież to idzie w kieunku strefy spadkowej. Nie widzicie tego? Przecież poprzednie 2 wygrane mecze na własnym stadionie to byly fuksy i przychylnośc sędziów. Więcej fuksów nie będzie

Darek 2022-11-05 21:35:39 Może w środę Rakowowi oddać walkowera to zawsze tylko 3-0 w plecy a może być gorzej.

Z poziomu trybuny 2022-11-05 21:34:33 Przykro się patrzy na to jak gra Pogoń i co na boisku poszczególni piłkarze prezentują.Klebaniuk tymi kilkoma meczami"udowodnił",że naprawdę długa przed nim droga do poważnego grania.Chłopak może i ambitny,ale absolutnie na tu i teraz nie jest przygotowany na grę w ekstraklasowym zespole.Trener ma problem,lub nie ma pomysłu na ten zespół.Zespół prezentuje się słabo.

@ Xxx 2022-11-05 21:15:32 Nie pisz bzdur. Klub Pogoń SA finansuje się sam. Budżet to około 65 milionów złotych. Miasto Szczecin daje Pogoni "tylko" jeden milion złotych rocznie. A co do stadionu , to wszystkie duże miasta w Polsce wybudowały stadiony dla swoich klubów. Wszystkie bez wyjątku. I wielu życiowych zakompleksionych nieudaczników , przeciwników piłki nożnej, ma z tego powodu stresy i nieprzespane noce. Trzeba się leczyć.

olek 2022-11-05 21:13:50 prof. Kurzawa hahahahahahaha

12 punktów. 2022-11-05 21:04:39 12 punktów straty do Rakowa. Nie do odrobienia. Raków robi duże postępy z sezonu na sezon. Coraz lepszy jest Lech i Legia. Tylko Pogoń leci w przepaść. Kolejny sezon i kolejne wielkie rozczarowanie dla dziesiątek tysięcy kibiców Pogoni. Gustafsson musi zaryzykować i zrobić duże zmiany personalne. Z kilkoma zawodnikami trzeba się pożegnać.

;( 2022-11-05 20:46:31 I powoli upadek sportowy , na co to komu? miasto wybudowalo stadion w wiekszosci z kasy podatnikow 400 mln zł ,kredyt na wiele lat, prywatna spolka pilkarska placi 60 tysiecy miesiecznie za dzierzawe- zwroci sie to za 150 lat? a co najlepsze nie mozna na stadionie MIEJSKIM !organizowac koncertów tak jak to ma miejsce na wszystkich innych stadionach bo prywatnej spolce akcyjnej sie trawka popsuje,niech ten klub sam sobie buduje stadion za swoja kase a nie podatnikow ktorzy nic z tego nie mają

xxx 2022-11-05 20:46:20 Mam nadzieje ze Mroczek jest już w drodze na Śląsk i dogaduje się z Fornalikiem na prace od drugiej rundy. Trzecie miejsce beż żadnych ruchów to będzie cud. Z Rakowem przegrana a z Radomiakiem max remis. Temat Dąbrowskiego w kadrze został zamknięty a Grosik też chyba już może się pożegnać z biletem do kataru. No i Klebaniuk wraca na ławę. Fajnie było ale się skończylo

Przebudowa. 2022-11-05 20:44:10 Trener Runjaic odchodząc powiedział, że ten projekt dobiegł końca. Początkowo myślałem , że mówi o sobie , a on miał na myśli drużynę Pogoni, która według niego już nie zrobi postępów w tym składzie personalnym. Miał rację. Teraz to już chyba zrozumieli wszyscy szefowie Pogoni i trener Gustafsson. Na początek stoperzy...

Meliqn 2022-11-05 20:42:17 Może zawodnicy Górnika mieli więcej tatuaży ;)))

Daniwa 2022-11-05 20:37:20 Wieśniaki to mało powiedziane bo chłopaki ze wsi z LKS napewno nie dali by sobie strzelić gola życia Podolskiemu.Malec .Kurzawa to pomyłka w tym klubie .Klebaniuk jeszcze ma smarki pod nosem to nie jest jeszcze jego czas

as 2022-11-05 20:36:17 najgorsze że z gry to tak wyglądało .wynik jak jbardziej sprawiedliwy

Dramat 2022-11-05 20:34:54 Czas pomyśleć o zmianie trenera. Wolny jest np. W.Fornalik. Eksperyment z Klebaniukiem i obroną dziurawą jak sito ciągną Pogoń w dół, w dół, w dół...

Xxx 2022-11-05 20:33:23 Pora przestać finansować tą kompromitację Szczecina!

Upadek. 2022-11-05 20:32:22 Gra obronna Pogoni rozsypała się już na wiosnę. Nic z tym nie zrobiono, żadnych zmian przed sezonem i dzisiaj jest jeszcze gorzej. A jeszcze 2 lata temu była to najlepsza obrona w Ekstraklasie. Nic nie trwa wiecznie. Zawsze coś jest nie tak w Pogoni. Jak była dobra obrona, to nie było ataku. Teraz jest odwrotnie. Gra Malca to kryminał. To już jest stracony sezon. A Legia i Raków wygrywają. Stawiam na Legię, bo ma dużo szczęścia i przychylność sędziów. To przeważy.

Jurek 2022-11-05 20:30:51 Tragedia. Trener do wymiany.nie ma na co czekać. Pogoń w ostatnich pięciu kolejkach zainkasowala 12 bramek. Nawet "czerwona latarnia" strzeliła 2 gole, nie wspomnę o Stali. Kiedyś Pogoń szczyciła się tym że często grała na "zero z tyłu". A dziś Szwed pogubił styl Pogoni.

rówieśnik Pogoni 2022-11-05 20:28:55 już mówiłem - bajkoopowiadacz nie ma kwalifikacji do prowadzenia zespołu: kompromitująca gra, wstydliwe porażki, zastopowanie rozwoju zawodników a szczególnie młodych talentów. Zero nadziei na zmianę na dobre.

Rysio 2022-11-05 20:28:25 Masakra.Byłem.