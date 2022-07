Piłka nożna. Kibicowanie po duńsku...

Po czwartkowym piłkarskim meczu Ligo konferencji Europy schodzących z boiska szczecińskich piłkarzy obrzucili plastikowymi butelkami zajmujący dwa sektory duńscy szalikowcy. Nie był to zresztą ich jedyny wybryk...

W Szczecinie mieliśmy w czwartek wieczorem piłkarskie święto, które zostało jednak zmącone przez przyjezdnych szalikowców, a najgorsze jest to, że swój „popis" dali w okolicach sektora rodzinnego. Do Pogoni wciąż napływają skargi osób, które oglądały mecz właśnie z tego sektora, na którym było bardzo dużo dzieci.

- Obsceniczne gesty, obnażanie się, wulgaryzmy w kierunku dzieci, rzucanie przedmiotami i inne skandaliczne przykłady barbarzyństwa po stronie sektora gości są dla mnie czymś nieakceptowalnym - wypowiadał się na oficjalnej stronie klubu prezes Pogoni Jarosław Mroczek. - Przygotuję specjalny list do prezesa Brondby, w którym opiszę wszystkie te zachowania jego kibiców i zapytam czy w takiej sytuacji mogę liczyć na gwarancję, że naszym fanom w Kopenhadze nic nie będzie grozić... Sprawdzimy, czy zajścia zostały właściwie opisane w raportach delegatów UEFA. Nie chcemy, by temat rozszedł się po kościach. Jako organizator bierzemy odpowiedzialność za wydarzenia na stadionie. Na szczęście nikt poważniej nie ucierpiał i nie potrzebował pomocy, ale zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Przedmioty, plastikowe butelki, kubki z piwem rzucane w kierunku naszych kibiców, czy piłkarzy po meczu to żenujący obraz, którego nikt nie chce oglądać. Nasz Punkt Obsługi Kibica, pok@pogonszczecin.pl to właściwe miejsce, by składać skargi. Odpowiemy na każdą wiadomość. (mij)