Piłka nożna. Kadrowicze z Pogoni to tylko juniorzy...

Czy młodzież pójdzie w ślady Kamila Grosickiego? Fot. Ryszard PAKIESER

Podczas reprezentacyjnej przerwy nikt z ekstraklasowych piłkarzy Pogoni Szczecin nie zagrał w w seniorskich kadrach swoich krajów, a jeszcze niedawno takich zawodników było czterech: Kamil Grosicki (Polska), Wahan Biczachczjan (Armenia), Linus Wahlqvist (Szwecja) i Luka Zahovič (Słowenia). W eliminacyjnych bądź towarzyskich spotkaniach zagrało natomiast 5 juniorów klubu z Twardowskiego.

W Gruzji w Tbilisi odbyły się eliminacje piłkarskich mistrzostw Europy do lat 19, a Polacy wygrali z gospodarzami 3:0, przegrali z Czarnogórą 0:1 i na koniec pokonali Słowację 2:0, zajmując II miejsce w grupie, które nie dało awansu. W polskiej drużynie był bramkarz Axel Holewiński, obecnie przebywający na wypożyczeniu w II-ligowej Polonii Bytom, który zagrał tylko przeciwko Słowakom i na boisku spędził pełne 90 minut. Pierwotnie do kadry powołany był też Adrian Przyborek, ale na turniej nie poleciał.

Piłkarska kadra Polski do lat 18 zagrała ze zmiennym szczęściem w towarzyskim turnieju w hiszpańskim San Pedro del Pinatar, przegrywając z Walią 0:1, pokonując Szkocję 4:1 oraz remisując ze Szwecją 2:2. W naszej drużynie wystąpił napastnik Antoni Klukowski - jeszcze niedawno ciułający ekstraklasowe minuty, a po meczu z poznańskim Lechem przesunięty do drużyny Centralnej Ligi Juniorów Starszych - dla którego pierwszy pojedynek, w którym zagrał ostatnie pół godziny, był debiutanckim meczem z orzełkiem na piersi, bo w młodszych kategoriach wiekowych reprezentował barwy Kanady. W pozostałych pojedynkach Klukowski zagrał całe drugie połowy.

Piłkarska reprezentacja Polski do lat 17, prowadzona przez byłego zawodnika szczecińskiej Pogoni Dariusza Gęsiora, zremisowała we wtorek w Koszalinie z Belgią 2:2 w swoim ostatnim meczu rozgrywanego w województwie zachodniopomorskim (zawody odbywały się też w Gryficach) turnieju kwalifikacyjnego do mistrzostw Europy i świata. Biało-Czerwoni, którzy wcześniej zremisowali z Islandią 1:1 oraz ulegli Irlandii 0:2, zajęli III miejsce w grupie i nie awansowali ani do mistrzostw kontynentu, ani globu. W naszej drużynie wystąpił napastnik Olivier Siniawski, który zagrał jedynie w końcówce meczu z Islandczykami, wchodząc na boisko w 78. minucie.

Piłkarska reprezentacja polskich 16-latków zwyciężyła w towarzyskim turnieju w Rumunii, wygrywając w Bukareszcie z Ukrainą 1:0, ulegając Czarnogórze 0:1 i gromiąc Rumunię 4:0. Bramkarz Kuba Bochniarz wystąpił w dwóch wygranych meczach w pełnym wymiarze czasowym, a ofensywny pomocnik Kacper Berkowski zagrał cały mecz z Ukrainą strzelając zwycięskiego gola, zaliczył drugą połowę z Czarnogórą i 83 minuty z Rumunią. (mij)