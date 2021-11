Piłka nożna. Już wkrótce mecz sezonu Pogoni!

Piłkarze Pogoni Szczecin są ostatnio w dobrej formie, a z czterech ostatnich spotkań wygrali trzy i tylko jedno zremisowali, co dobrze wróży przed spotkaniem sezonu z Lechią Gdańsk, które odbędzie się w sobotę o godz. 17.30 na Twardowskiego. Będzie to pojedynek na szczycie PKO BP Ekstraklasy!

Obecnie portowcy zajmują III miejsce w tabeli i do drugiej Lechii tracą zaledwie jeden punkt, więc w przypadku zwycięstwa zostaną co najmniej wiceliderem. Teoretycznie mają szansę nawet na fotel lidera, ale to przy założeniu, że wygrają bardzo wysoko i dodatkowo Lech przegra u siebie w derbach Poznania z Wartą.

We wtorek trener Kosta Runjaic dał swoim podopiecznym dzień wolnego, lecz wczoraj już solidnie trenowali i tak będzie także dzisiaj, a na piątek planowany jest tzw. trening przedmeczowy. Jesień była trudna dla piłkarzy Pogoni jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, ale większość z zawodników doszła już do siebie po chorobach i kontuzjach. W meczu z Lechią nikt też nie będzie musiał pauzować za kartki.

Z powodu kartek nikt też nie będzie pauzował w Lechii, a przypomnijmy, że w klubie z Trójmiasta występuje były napastnik Pogoni Łukasz Zwoliński, zaś od niedawna pierwszym trenerem jest niedawny jeszcze asystent K. Runjaica - Tomasz Kaczmarek. ©℗

(mij)