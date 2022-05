Piłka nożna. Jens Gustafsson trenerem Pogoni!

Nowym trenerem występujących w PKO BP Ekstraklasie piłkarzy Pogoni Szczecin został 43-letni szwedzki szkoleniowiec Jens Gustafsson, a 3-letnia umowa, z opcją przedłużenia o kolejny rok, już została podpisana.

Pogoń wykupiła trenera ze Szwedzkiego Związki Piłki Nożnej, gdzie szkoleniowiec był zatrudniony jako selekcjoner reprezentacji do lat 21. Pracę z naszą drużyną Gustafsson rozpocznie wraz ze startem letnich przygotowań do nowego sezonu, a więc w połowie czerwca.

W trakcie kariery piłkarskiej, jako obrońca, nowy trener Pogoni reprezentował barwy szwedzkich klubów: Helsingborga, Brage i Falkenberga. Następnie jako pierwszy trener pracował m.in. w Halmstads BK, młodzieżowej reprezentacji Szwecji oraz IFK Norrkoping. Następnie trafił do chorwackiego Hajduka Split, ale tam mu się nie powiodło i został zwolniony w listopadzie ubiegłego roku po zaledwie kilku miesiącach pracy. Po powrocie do Szwecji na początku obecnego roku ponownie został selekcjonerem młodzieżowej reprezentacji tego kraju.

- Jestem bardzo podekscytowany tym, że dołączam do Pogoni - powiedział J. Gustafsson. - Nie mogę doczekać się, kiedy spotkam się z drużyną i zaczniemy codzienną pracę, której efektem mają być sukcesy drużyny. Wiem, że dobiega końca budowa pięknego stadionu w Szczecinie i chcę, by na nasze mecze obiekt wypełniał się do ostatniego wolnego miejsca.

Obecny trener Pogoni Kosta Runjaić przenosi się do Legii Warszawa i zaraz po zakończeniu sezonu warszawski klub ma to oficjalnie ogłosić. Może w tej sytuacji warto by podjąć rozmowy z niemieckim szkoleniowcem o wcześniejszym rozwiązaniu umowy, aby Jens Gustafsson mógł lepiej poznać szczeciński zespół, prowadząc go już w dwóch ostatnich ekstraklasowych spotkaniach z Lechią Gdańsk i Termalicą Bruk-Bet Nieciecza?

W tym sezonie, po wynikach ostatniej kolejki (remisy po 1:1 Śląska Wrocław z Pogonią i Rakowa Częstochowa z Cracovią oraz porażka Piasta Gliwice z Lechem Pozna, 1:2), szanse portowców na mistrzostwo Polski spadły niemal do zera, bo szczecinianie musieliby wygrać z Lechią w Gdańsku i na Twardowskiego z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza, a Lech musiałby przegrać zarówno w poznańskich derbach z Wartą w Grodzisku Wielkopolskim, jak i z Zagłębiem Lubin na Bułgarskiej. Szanse portowców na wicemistrzostwo także są minimalne... (mij)

