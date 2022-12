Piłka nożna. Jean Carlos Silva w Rakowie Częstochowa, a Jakub Bartkowski na testach w Lechii Gdańsk

Po krótkiej, świąteczno-noworocznej przerwie, we wtorek (3 stycznia) ekstraklasowi piłkarze Pogoni Szczecin wznowią przygotowania do rundy wiosennej, którą rozpoczną wyjazdowym spotkaniem z Widzewem Łódź już 28 stycznia. Do czasu wyjazdu na zgrupowanie do Turcji, portowcy będą trenować na własnych obiektach.

Prawdopodobnie w styczniowych zajęciach nie będzie brał udziału 31-letni prawy obrońca Jakub Bartkowski, który w poniedziałek w Trójmieście ma przejść testy medyczne przed ewentualnym transferem do występującej w PKO BP Ekstraklasie Lechii Gdańsk. Zawodnik ten w rundzie jesiennej zagrał w 14 spotkaniach ligowych i strzelił jednego gola. Dodajmy, że w Lechii gra już wychowanek Pogoni, napastnik Łukasz Zwoliński, a w klubie z Gdańska występuje także były obrońca Pogoni David Stec.

26-letni brazylijski pomocnik Jean Carlos Silva Rocha odchodzi z Pogoni na zasadzie transferu definitywnego do do ekstraklasowego lidera Rakowa Częstochowa, o czym „Kurier Szczeciński" informował na swych łamach już 5 grudnia. Piłkarz spędził w Szczecinie półtora roku. Jesienią zagrał w 15 meczach ligowych strzelając jedną bramkę.

Być może we wtorkowych zajęciach Pogoni pod wodzą szwedzkiego trenera Jensa Gustafssona weźmie udział dwóch jego rodaków, którzy w grudniu jeszcze nie trenowali: pozyskany zimą z IFK Norrköping obrońca Linus Wahlqvist oraz wracający do zdrowia po kontuzji napastnik Pontus Almqvist. (mij)