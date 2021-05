Piłka nożna. Jean Carlos Silva w Pogoni

Napastnik i pomocnik Jean Carlos Silva Rocha, przez ostatnie dwa sezony reprezentujący krakowską Wisłę, został piłkarzem ekstraklasowej Pogoni Szczecin, wiążąc się z naszym klubem dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Wysoki, mierzący 185 cm piłkarz, urodził się 10 maja 1996 roku w miejscowości Prata w Brazylii. Nowy piłkarz Pogoni urodził się w Brazylii, ale wychował w Hiszpanii. Posiada obywatelstwa obu tych krajów. Mimo tego, że urodził się w kraju kawy, to znaczną część życia spędził w Hiszpanii, gdzie przeprowadził się wraz z rodziną. Wisła to był jego pierwszy klub poza Hiszpanią. Karierę sportową rozpoczynał w CD Tenerife, a następnie szkolił się w CD Parla Escuela i Realu Madryt. Seniorska kariera obejmuje występy w hiszpańskich III-ligowcach CF Fuenlabrada i Recreativo Granada. 19 maja 2017 roku otrzymał szansę występu w pierwszym zespole Granady. Był to jego debiut i zarazem ostatni do tej pory pojedynek na poziomie La Liga. Łącznie rozegrał 95 meczów (5 goli) w Segunda Division B oraz 39 spotkań (3 gole) w polskiej PKO BP Ekstraklasie i wystąpił też w dwóch spotkaniach Pucharu Polski.

Nowy nabytek Pogoni jest wicemistrzem świata do lat 20. W 2015 roku wywalczył ten tytuł wraz z reprezentacją Brazylii. Piłkarz będzie występował z numerem „21". Treningi z zespołem rozpocznie wraz ze startem okresu przygotowawczego, prawdopodobnie 15 czerwca.

- Gra w Wiśle to było dla mnie dobre doświadczenie, które mnie rozwinęło - powiedział Jean Carlos Silva Rocha. - Czułem się w Krakowie i w Polsce dobrze. Miałem w tym czasie kilka osobistych sytuacji, które nie pomogły mi pokazać pełni boiskowego potencjału. Wiem, że moje możliwości są większe. Chciałbym, aby w Pogoni było pod tym względem znacznie lepiej. Czas na kolejny krok. Pogoń jest mocna. Biła się o drugą pozycję. W Polsce może myśleć o walce o najwyższe cele. Chciałbym, żeby tak było także w kolejnym sezonie ligowym. Może uda się sprawić kibicom jakąś niespodziankę. Będziemy też grali w europejskich pucharach i to na pewno wielkie wyzwanie dla każdego piłkarza i dla całego klubu. W zespołach młodzieżowych Realu Madryt grałem w młodzieżowej Lidze Mistrzów i to moja jedyna styczność z europejskimi pucharami. Rywalizowaliśmy wtedy między innymi z Liverpoolem. Nie mogę się doczekać startu przygotowań do kolejnego sezonu. Jeśli miałbym wybrać jedną pozycję, to lubię grać jako lewy skrzydłowy, ale mogę pomagać drużynie także w innych miejscach boiska, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zadecydują trenerzy. Ja po prostu lubię grać w piłkę, nie ważne na jakiej pozycji. Byłem bardzo młody, gdy przeniosłem się wraz z rodziną z Brazylii do Hiszpanii. To był pomysł mojej mamy. Zawsze chciała dla nas jak najlepszego życia i warunków. Tak postanowiła. To nie było takie proste, by zmienić otoczenie i znaleźć się w innej kulturze. Dziś mogę powiedzieć, że uważam się za Hiszpana. Spędziłem tam niemal całe życie.

(mij)