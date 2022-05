Piłka nożna. Hokejowy wynik w Dobrej i awans Iskierki

W sobotę (14 maja) rozegrano 25. kolejkę Klasy Okręgowej gr. 2. W najciekawszym spotkaniu zespół Ehrle Dobra zremisował u siebie z Arkonią Szczecin 4:4.

Pierwszą bramkę dla zespołu gości zdobył Adrian Gościło, lecz później trzy gole w ciągu 9. minut strzelili gospodarze. Po przerwie Filip Kosakowski strzelił bramkę kontaktową, ale gospodarze w 57. minucie podwyższyli prowadzenie na 4:2. Ambitnie grająca Arkonia walczyła do końca i po bramkach Michała Górskiego i Rafała Sinkowskiego zdołała doprowadzić do wyrównania.

Z innych spotkań Stal Szczecin pokonała u siebie Pogoń Barlinek 3:1, choć do przerwy przegrywała 0:1. Bramki dla gospodarzy zdobyli: Jakub Wośkowiak, Kacper Tokarewicz i Andrzej Wilczyński. W kadrze Stali na 17-stu zgłoszonych do gry zawodników, aż 11-stu stanowili wychowankowie. Iskierka Szczecin pewnie pokonała u siebie Iskrę Banię 4:0, a klasycznego hat-tricka zdobył Jakub Pożyczka. Unia Dolice pokonała u siebie Stal Lipiany 4:1, a Sokół Pyrzyce rozgromił Energetyka Gryfino 6:1. Odra Chojna tylko zremisowała w Widuchowej z Łabędziem 3:3, a drugi w tabeli Osadnik Myślibórz przegrał u siebie z GKS Mierzynianką Mierzyn 0:2. To oznacza, że na pięć kolejek przed końcem rozgrywek Iskierka awansowała do IV ligi. (PR)

Fot. Ryszard PAKIESER