Czwartek, 21 sierpnia 2025 r. 
Piłka nożna. Hiszpanie w Pogoni

Data publikacji: 21 sierpnia 2025 r. 18:40
Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2025 r. 18:40
Właściciel i prezes Pogoni Alex Haditaghi (pierwszy z prawej) oraz dyrektor generalny klubu z Twardowskiego (pierwszy z lewej) prezentują hiszpańskich szkoleniowców. Fot. Pogoń Szczecin SA  

Trójka hiszpańskich szkoleniowców piłkarskich, Adolfo Fuentes, Jorge Molini i Gabriel Rojas, weszła w struktury Akademii Pogoni Szczecin. Trenerzy z południa Europy będą wspierać proces szkoleniowy w zakresie metodologii, motoryki oraz pracy z bramkarzami.

Adolfo Fuentes urodził się 2 lutego 1987 roku i jest trenerem, analitykiem oraz skautem piłkarskim. W przeszłości prowadził m.in. drugi zespołu CD Leganes. Pracował również w Chinach i Kuwejcie, a ostatni sezon spędził będąc w sztabie zespołu do lat 17 arabskiego Al-Nassr FC. Fuentes pełnił ponadto rolę skauta dla angielskiego klubu Burnley FC. W Akademii Pogoni będzie odpowiedzialny m.in. za budowę i wdrożenie metodologii szkolenia.

Drugim z hiszpańskich szkoleniowców jest Jorge Molini. 32-letni trener specjalizuje się w szkoleniu bramkarzy. W Akademii Pogoni będzie pełnił funkcję wicedyrektora do spraw szkolenia bramkarzy. W poprzednich latach pracował w dziecięcych i młodzieżowych drużynach akademii Atletico Madryt i Rayo Vallecano. Przez ostatni rok pracował w Dubaju, w tamtejszym oddziale LaLiga Academy.

Z kolei trenerem od przygotowania motorycznego jest Gabriel Rojas. 30-letni szkoleniowiec współpracował m.in. z akademią Atletico Madryt, a poprzedni sezon, podobnie jak Molini, spędził w dubajskim oddziale LaLiga Academy. Poza pracą w klubach piłkarskich, Rojas pełnił również funkcję trenera personalnego.

Molini i Rojas dołączą również do sztabu szkoleniowego występującego w III lidze drugiego zespołu Pogoni Szczecin.

(oprac. mij)

