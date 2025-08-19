Piłka nożna. Pogoń wyciągnęła Kotwicę w Pucharze Polski

We wtorek w Warszawie wylosowano pary I rundy piłkarskiego Pucharu Polski, a jedną z sierotek wyciągających piłeczki z nazwami drużyn był ekspiłkarz Błękitnych Stargard i reprezentant kraju Jakub Wawrzyniak, który miał chyba dość szczęśliwą rękę dla zachodniopomorskich drużyn.
Ekstraklasowa Pogoń Szczecin trafiła na spadkowicza z I ligi Kotwicę Kołobrzeg, która nie otrzymała II-ligowej licencji i jest obecnie w fazie likwidacji, nie przejawiając żadnej sportowej aktywności, a występująca w Klasie Okręgowej MKS Kotwica Kołobrzeg jest formalnie całkiem innym klubem. W tej sytuacji portowcy są już w kolejnej rundzie, czyli w 1/16 finału PP.
II-ligowy Świt Szczecin - który w Rundzie Wstępnej na Skolwinie zremisował z ŁKS-em II Łódź 1:1 i awansował rzutami karnymi 6:5 - zagra w Legnicy z III-ligowymi rezerwami I-ligowej Miedzi, które obecnie zajmują przedostatnie miejsce. III-ligowa Flota Świnoujście, która zdobyła Puchar Polski ZZPN, na wyspie Uznam podejmie II-ligowy GKS Jastrzębie, a klub z Górnego Śląska ujrzymy w sobotę o godz. 17.30 w grodzie Gryfa, gdy będzie walczył o ligowe punkty ze Świtem. Tego samego dnia o godz. 17 wyspiarze zagrają u siebie w ramach trzeciego frontu z Wikędem Luzino, ale zapewne wyślą swoich obserwatorów na Skolwin... Mecze I rundy PP odbędą się w dniach 23-25 września.
W I rundzie uczestniczy 55 drużyn: 14 zespołów ekstraklasowych z poprzedniego sezonu (wolne losy otrzymały drużyny, które awansowały do europejskich pucharów: Lech Poznań, Legia Warszawa, Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok), 15 klubów I ligi 2024/25, dziesięciu zwycięzców rundy wstępnej (z udziałem II-ligowców i najsłabszych ekip zaplecza ekstraklasy), a także 16 zwycięzców Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Gospodarzami meczów I rundy będą drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej. W przypadku meczów z udziałem zespołów z tej samej klasy rozgrywkowej, gospodarzami będą drużyny wylosowane jako pierwsze. Następna runda, czyli 1/16 finału, odbędzie się w dniach 28-30 października. Finał zaplanowano na 2 maja i miejmy nadzieję, że PZPN odejdzie od dyskryminującej decyzji, faworyzującej Legię Warszawa, że finałowa potyczka musi się odbyć w stolicy. Gdyby wojskowi awansowali do finału, to jest przecież także okazały Stadion Śląski w Chorzowie...
(mij)
PARY I RUNDY PP
KOTWICA Kołobrzeg (wycofanie) - POGOŃ Szczecin
Miedź II Legnica - ŚWIT Szczecin
Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie
Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków
Miedź Legnica - Pogoń Siedlce
Avia Świdnik - Ruch Chorzów
Gryf Słupsk - Polonia Warszawa
Stal Rzeszów - Korona Kielce
Lechia Tomaszów Maz. - Śląsk Wrocław
ŁKS Łomża - Odra Opole
Legia II Warszawa - Górnik Zabrze
Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków
Górnik Łęczna - Cracovia Kraków
Korona II Kielce - Piast Gliwice
Polonia Środa Wlkp. - Olimpia Grudziądz
Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków
Pogoń Grodzisk Maz. - Lechia Gdańsk
Arka Gdynia - Motor Lublin
LKS II Goczałkowice Zdrój - Stal Stalowa Wola
GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin
Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź
Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice
Warta Poznań - Polonia Bytom
GKS Katowice - Wisła Płock
ŁKS Łódź - Chrobry Głogów
Stal Mielec - Puszcza Niepołomice