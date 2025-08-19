Piłka nożna. Pogoń wyciągnęła Kotwicę w Pucharze Polski

Praktycznie rok temu w sparingu Pogoń zmierzyła się z Kotwicą, a teraz nie dojdzie do rewanżu w Pucharze Polski... Fot. Ryszard PAKIESER9archiwum

We wtorek w Warszawie wylosowano pary I rundy piłkarskiego Pucharu Polski, a jedną z sierotek wyciągających piłeczki z nazwami drużyn był ekspiłkarz Błękitnych Stargard i reprezentant kraju Jakub Wawrzyniak, który miał chyba dość szczęśliwą rękę dla zachodniopomorskich drużyn.

Ekstraklasowa Pogoń Szczecin trafiła na spadkowicza z I ligi Kotwicę Kołobrzeg, która nie otrzymała II-ligowej licencji i jest obecnie w fazie likwidacji, nie przejawiając żadnej sportowej aktywności, a występująca w Klasie Okręgowej MKS Kotwica Kołobrzeg jest formalnie całkiem innym klubem. W tej sytuacji portowcy są już w kolejnej rundzie, czyli w 1/16 finału PP.

II-ligowy Świt Szczecin - który w Rundzie Wstępnej na Skolwinie zremisował z ŁKS-em II Łódź 1:1 i awansował rzutami karnymi 6:5 - zagra w Legnicy z III-ligowymi rezerwami I-ligowej Miedzi, które obecnie zajmują przedostatnie miejsce. III-ligowa Flota Świnoujście, która zdobyła Puchar Polski ZZPN, na wyspie Uznam podejmie II-ligowy GKS Jastrzębie, a klub z Górnego Śląska ujrzymy w sobotę o godz. 17.30 w grodzie Gryfa, gdy będzie walczył o ligowe punkty ze Świtem. Tego samego dnia o godz. 17 wyspiarze zagrają u siebie w ramach trzeciego frontu z Wikędem Luzino, ale zapewne wyślą swoich obserwatorów na Skolwin... Mecze I rundy PP odbędą się w dniach 23-25 września.

W I rundzie uczestniczy 55 drużyn: 14 zespołów ekstraklasowych z poprzedniego sezonu (wolne losy otrzymały drużyny, które awansowały do europejskich pucharów: Lech Poznań, Legia Warszawa, Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok), 15 klubów I ligi 2024/25, dziesięciu zwycięzców rundy wstępnej (z udziałem II-ligowców i najsłabszych ekip zaplecza ekstraklasy), a także 16 zwycięzców Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Gospodarzami meczów I rundy będą drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej. W przypadku meczów z udziałem zespołów z tej samej klasy rozgrywkowej, gospodarzami będą drużyny wylosowane jako pierwsze. Następna runda, czyli 1/16 finału, odbędzie się w dniach 28-30 października. Finał zaplanowano na 2 maja i miejmy nadzieję, że PZPN odejdzie od dyskryminującej decyzji, faworyzującej Legię Warszawa, że finałowa potyczka musi się odbyć w stolicy. Gdyby wojskowi awansowali do finału, to jest przecież także okazały Stadion Śląski w Chorzowie...

PARY I RUNDY PP



KOTWICA Kołobrzeg (wycofanie) - POGOŃ Szczecin

Miedź II Legnica - ŚWIT Szczecin

Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie

Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków

Miedź Legnica - Pogoń Siedlce

Avia Świdnik - Ruch Chorzów

Gryf Słupsk - Polonia Warszawa

Stal Rzeszów - Korona Kielce

Lechia Tomaszów Maz. - Śląsk Wrocław

ŁKS Łomża - Odra Opole

Legia II Warszawa - Górnik Zabrze

Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków

Górnik Łęczna - Cracovia Kraków

Korona II Kielce - Piast Gliwice

Polonia Środa Wlkp. - Olimpia Grudziądz

Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków

Pogoń Grodzisk Maz. - Lechia Gdańsk

Arka Gdynia - Motor Lublin

LKS II Goczałkowice Zdrój - Stal Stalowa Wola

GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Radomiak Radom - Zagłębie Lubin

Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź

Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice

Warta Poznań - Polonia Bytom

GKS Katowice - Wisła Płock

ŁKS Łódź - Chrobry Głogów

Stal Mielec - Puszcza Niepołomice





