Piłka nożna. Finisz kobiecej Pogoni

Szczecinianki rozstrzygnęły mecz w Olsztynie dopiero w samej końcówce. Pogoń Szczecin SA

W zaległym meczu, który nie mógł się odbyć w sierpniu z uwagi na występ szczecińskich mistrzyń Polski w Lidze Mistrzyń, faworyzowana Pogoń wygrała ze znacznie niżej notowanymi rywalkami, ale mecz rozstrzygnął się dopiero w doliczonym czasie skutecznym finiszem granatowo-bordowych.

Orlen Ekstraliga piłkarek nożnych: STOMILANKI Olsztyn - POGOŃ Szczecin 1:2 (1:1); 0:1 Karolina Łaniewska (30), 1:1 Bruna Marques (44), 1:2 Karolina Łaniewska (90+4).

POGOŃ: Anna Palińska - Alicja Dyguś (69 Natalia Oleszkiewicz), Kinga Bużan, Julia Brzozowska, Weronika Szymaszek (59 Agnieszka Garbowska) - Alexis Legowski (59 Luana Zajmi), Emilia Zdunek, Karolina Łaniewska, Zofia Giętkowska, Jaylen Crim - Kornelia Okoniewska

Podopieczne trenera Piotra Łączyńskiego rozpoczęły mecz od ataków i już w 5. minucie Okoniewska trafiła w poprzeczkę, a w kolejnych minutach kilkukrotnie gospodynie starały się zagrozić szczeciniankom kontratakami. Po pół godzinie gry Okoniewska otrzymała piłkę w polu karnym, wycofała piętą do Łaniewskiej, która wyprowadziła Pogoń na prowadzenie. Tuż przed przerwą po kontrze olsztynianek wyrównała Marques. Po zmianie stron miejscowy zespół, zadowolony z utrzymującego się remisu z faworytkami, zdecydował się na zmasowaną obronę na własnym przedpolu, wybijanie z rytmu przyjezdnej ekipy oraz grę na czas. Długo wydawało się, że przyniesie to skutek, ale w 94. minucie Zdunek wywalczyła rzut wolny, po którym dośrodkowała idealnie na głowę Łaniewskiej, a to strzeliła gola na wagę zwycięstwa.

(mij)

1. GKS Katowice 27 29-3 9 0 0

2. POGOŃ Szczecin 21 27-8 7 0 2

3. Czarni Sosnowiec 21 42-3 7 0 2

4. Śląsk Wrocław 21 26-7 7 0 2

5. Górnik Łęczna 14 17-10 4 2 3

6. UKS SMS Łódź 14 11-6 4 2 3

7. APLG Gdańsk 10 11-12 3 1 4

8. Rekord Bielsko-Biała 8 9-18 2 2 5

9. Stomilanki Olsztyn 7 9-34 2 1 6

10. Pogoń Tczew 6 5-27 2 0 7

11. Skra Częstochowa 3 5-34 1 0 8

12. Resovia Rzeszów 2 5-34 0 2 6