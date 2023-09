Piłka nożna. Fernando Santos żegna się z kadrą

Heniek

2023-09-13 15:51:10

A kogo to obchodzi? Wciskacie wszystkim na siłę tą piłkę nożną mówiąc że to jakiś sport narodowy wszystkich polaków i nie możecie się pogodzić że to jakiś dramat jest i pakowanie miliardów złotych w coś co się nie sprawdza i się nie udaje. Jest tyle innych sportów w których mamy sukcesy i są dramatycznie niedofinansowane ale w kopaninę i "kibiców" dalej strumień płynie.