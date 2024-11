Piłka nożna. Emilia Zdunek asystentką w Pogoni

Trener Piotr Łęczyński będzie mógł liczyć na wsparcie Emilii Zdunek. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Piłkarka nożna i kapitan zespołu wicemistrzyń jesieni Orlen Ekstraligi, czyli szczecińskiej Pogoni - Emilia Zdunek (posiadająca licencję trenerską UEFA B, zdobytą gdy grała kilka lat temu w barwach Zagłębia Lubin), która kilka dni temu zakończyła swoją karierę piłkarską, od stycznia dołączy do sztabu szkoleniowego i będzie pełnić rolę asystentki trenera Piotra Łęczyńskiego.

- To będzie dla mnie duże wyzwanie - powiedziała E. Zdunek. - Jeszcze niedawno dziewczyny były moimi koleżankami z szatni, a już za miesiąc będę jedną z ich trenerek. To będzie sytuacja z początku lekko skomplikowana, ale jesteśmy na tyle profesjonalne, że znajdziemy na to rozwiązanie. Wierzę, że będę pierwiastkiem, którego brakuje w naszym sztabie, bo od dłuższego czasu śmiejemy się, że kobieta powinna być w sztabie szkoleniowym. Mam nadzieję, że spełnię wymagania dziewczyn oraz trenera. Czuję, że to będzie coś, co będzie sprawiać mi taką samą radość, jak granie w piłkę i od początku stycznia będę gotowa do działania.

(oprac. mij)