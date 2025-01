Piłka nożna. Eliminacje do mistrzostw Europy i świata w województwie zachodniopomorskim

Selekcjoner Dariusz Gęsior (w środku) ze swoim sztabem szkoleniowym podczas meczu reprezentacji Polski do lat 16, który odbył się nie tak dawno w Myśliborzu. Fot. ZZPN

Od 19 do 25 marca w województwie zachodniopomorskim odbędzie się turniej eliminacyjny jednocześnie do mistrzostw Europy i mistrzostw świata do lat 17 w piłce nożnej, a Polska rywalizować będzie o awans z Irlandią, Belgią oraz Islandią.



Dzięki staraniom Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, międzynarodowy turniej odbędzie się na stadionach w Koszalinie i Gryficach. W obu miastach odbędą się po trzy spotkania eliminacyjne. Reprezentacja Polski swoje mecze będzie rozgrywać na stadionie ZOS Bałtyk w Koszalinie.



- Bardzo się cieszę, że Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej został wyznaczony do organizacji tak ważnej imprezy - powiedział Maciej Mateńko, prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. - Nasi kibice będą mieli okazję obserwować zawodników, wśród których zapewne zobaczymy przyszłe gwiazdy światowej piłki. Dziękuję władzom Koszalina i Gryfic za współpracę i jestem przekonany, że będzie to świetnie zorganizowane wydarzenie.

O awans na mistrzostwa Europy nie będzie łatwo, ponieważ UEFA zmieniła format turnieju finałowego, zmniejszając liczbę jego uczestników z szesnastu do ośmiu. Na Euro pojedzie więc wyłącznie najlepsza drużyna zachodniopomorskiego turnieju. Paradoksalnie łatwiej może być z awansem na mundial, bo w tym przypadku jest szansa promocji nawet z drugiego miejsca (na mundial pojedzie trzech wicemistrzów z siedmiu grup eliminacyjnych).

Jeśli selekcjoner kadry Biało-Czerwonych do lat 17 Dariusz Gęsior, były piłkarz Pogoni Szczecin, wywalczy mistrzowski awans z reprezentacją Polski, uczyni to po raz drugi w swojej karierze.



