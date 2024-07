Piłka nożna. Ekstraklasowe wzmocnienia Świtu

Liczymy na powody do radości także w II lidze! Fot. Ryszard PAKIESER

Piłkarze szczecińskiego Świtu, beniaminka piłkarskiej II ligi, w poniedziałek rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu, który rozpocznie się za niecałe trzy tygodnie (na inaugurację skolwinianie podejmą KKS 1925 Kalisz w niedzielę 21 lipca), a zespół został w ostatnich dniach solidnie wzmocniony, m.in. dwoma zawodnikami z ekstraklasowym stażem.



Dwuletni kontrakt ze Świtem podpisał 31-letni defensywny pomocnik Bartłomiej Kasprzak, w przeszłości zawodnik młodzieżowej reprezentacji Polski (2 występy w kadrze do lat 20), który ma na koncie 56 ekstraklasowych występów z jednym golem, w Widzewie Łódź i Sandecji Nowy Sącz, a ponadto wystąpił 166 razy na boiskach I ligi i rozegrał 27 spotkań w II lidze. Urodzony w Nowym Targu piłkarz był ostatnio zawodnikiem Raduni Stężyca, która właśnie wycofała się z II-ligowych rozgrywek (jej miejsce zajęła Skra Częstochowa).

- Cieszymy się, że udało nam się przekonać tak doświadczonego gracza, by dołączył do projektu, który od kilku lat mozolnie budujemy w północnym Szczecinie - powiedział Szymon Kufel, dyrektor sportowy Świtu. - Inauguracyjny sezon w II lidze będzie dla nas z pewnością nowym wyzwaniem, dlatego zależy nam na tym, by wzmocnić zespół i jeszcze podnieść poziom rywalizacji w drużynie i liczymy, że pomoże to w dalszym rozwoju naszego klubu.

Także z Raduni przeszedł do Świtu 30-letni obrońca urodzony w Nowym Mieście Lubawskim Jonatan Straus, również były zawodnik młodzieżowych reprezentacji Polski (10 meczów w kadrach do lat 20 i do lat 21), mający w dorobku 50 występów w ekstraklasie w barwach Jagiellonii Białystok i Sandecji Nowy Sącz, który ponadto rozegrał 86 pojedynków w I lidze oraz 79 zawodów II-ligowych.

Z Olimpii Elbląg przyszedł zaś do Szczecina 26-letni pomocnik Maciej Spychała, występujący w przeszłości m.in. w Lechu Poznań, Zagłębiu Lubin i Wiśle Płock, który ma w futbolowym życiorysie 73 mecze w I lidze i 60 spotkań w II lidze.

Czwartym tego lata wzmocnieniem Świtu jest dobrze znany w Szczecinie 23-letni pomocnik Oskar Kalenik, mający na koncie 58 II-ligowych występów, wychowanek szczecińskiego Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS, przez kilka lat grającego w Pogoni Szczecin, a ostatnio występującego w KKS-ie 1925 Kalisz.

Świt czyni też starania, by pozyskać wartościowych młodzieżowców (w II lidze jest wymóg gry dwóch takich zawodników), a ponadto nasz klub przedłużył kontrakty z trzema doświadczonymi zawodnikami: Szymonem Kapeluszem, Kacprem Wojdakiem i Dawidem Kisłym.

Klub z ul. Stołczyńskiej ogłosił też listę zawodników, którzy odchodzą z klubu, a znaleźli się na niej: Filip Balcewicz, Gracjan Goździk, Ernest Hulisz, Przemysław Kędziora, Jędrzej Kujawa, Jakub Kuzko i Patryk Paczuk. (mij)