Piłka nożna. Edward Rozwałka nie żyje

Zasłużony działacz piłkarski, miłośnik brydża i ceniony prawnik mec. Edward Rozwałka nie żyje. Taką informację przekazał klub Flota Świnoujście. E. Rozwałka miał 81 lat. W latach 2003-14 był prezesem Miejskiego Klubu Sportowego Flota Świnoujście.

„To za Jego prezesury przeżyliśmy cudowne występy w Pucharze Polski z ŁKS-em i Widzewem Łódź, Amicą Wronki, Górnikiem Zabrze, Cracovią i Wisłą Kraków, czy Śląskiem Wrocław, ale przede wszystkim awans do I ligi i wiele wspaniałych wydarzeń, o których z podziwem mówiła i do dziś wspomina cała Polska. Za jego rządów we Flocie grało wielu piłkarzy z reprezentacyjną przeszłością i przyszłością, mistrzów Polski. Widzieliśmy w Świnoujściu niemal wszystkie znane polskie kluby, praktycznie tylko poza Legią Warszawa. Do Świnoujścia przyjeżdżało służbowo wiele znanych osobistości, jak chociażby Michał Listkiewicz, Paweł Janas, Czesław Michniewicz, Adam Nawałka” - poinformował świnoujski klub.

oprac. (rj)