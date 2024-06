Piłka nożna. Dziwny mecz w Śmierdnicy na zakończenie IV ligi

Po godzinie gry na Topolowej nastąpił nagły zwrot akcji... Fot. Paweł REICHELT

W sobotę rozegrano ostatnią kolejkę piłkarskiej IV ligi, a w meczu na szczycie na Stadionie Leśnym w Niechorzu Wybrzeże Rewalskie Rewal, które już wcześniej zapewniło sobie awans do III ligi, uległo Polskiemu Cukrowi Kluczevii Stargard 1:2 (0:1); 0:1 Maksymilian Kuzio (27), 0:2 Kamil Bartoszyński (61), 1:2 Krystian Peda (82). Królem strzelców IV ligi został zawodnik lidera Wiktor Sawicki.



Piłkarze III-ligowego beniaminka znad morza po ekspresowo krótkim roztrenowaniu dostaną urlopy do 8 lipca. Po awansie wzmocniony zostanie sztab szkoleniowy, bo Krzysztof Sobieszczuk, który pozostanie pierwszym trenerem, do pomocy otrzyma asystenta Macieja Wyganowskiego (do niedawna przez krótko pierwszego trenera III-ligowej Vinety Wolin) i dyrektora pierwszego zespołu Sebastiana Kuchcika (wcześniej w Kotwicy Kołobrzeg). Być może już wkrótce dojdzie do przedłużeń umów z zawodnikami i... kilku transferów.

Dziwny mecz odbył się w Śmierdnicy, gdzie szczecińska Iskierka Mirand przez godzinę pewnie prowadziła z Mechanikiem Bobolice dwoma golami, by po grubym błędzie w obronie i wyrównującym golu chwilę później oraz po skutecznej kontrze gości w końcówce, ostatecznie przegrać 2:3 (2:0); 1:0 Dawid Zieliński (22), 2:0 Dawid Zieliński (44), 2:1 Kamil Schab (59), 2:2 Karol Jabłoński (66), 2:3 Kamil Schab (85). Tym sposobem Mechanik przysłowiowym rzutem na taśmę opuścił strefę barażową, w której zakończyli sezon Chemik Police i Orzeł Wałcz, a definitywnie zdegradowani zostali: Wieża Postomino, Unia Dolice i Odra Chojna. ©℗ (mij)