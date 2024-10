Piłka nożna. Dziewczynki wchodzą do gry

Na tym etapie rozwoju młoda piłkarka może górować nad swoimi męskimi rywalami.

Sam Kerr z Chelsea czy Ewa Pajor z FC Barcelony, to nowe idolki piłkarskiego świata, z powodzeniem wypierające legendarnych, Lewandowskiego czy Messiego. Tak dzieje się przynajmniej jeżeli chodzi o dziewczynki, które chcą trenować ten sport.

Kobieca piłka zyskuje na popularności, otrzymuje też niezbędne systemowe wsparcie, także w Polsce za pośrednictwem rodzimego PZPN. Teraz do zgarnięcia jest do 20 tysięcy złotych dla jednego klubu.

Nabór do programu „Kobiety w grze” nadal trwa, na ten moment nie ma informacji na temat liczby zgłoszonych klubów, bo jak szacuje Polski Związek Piłki nożnej, większość wyśle zgłoszenia pod koniec terminu. Ten wygaśnie dopiero 31 października, do tego czasu kluby mogą starać się o pieniądze na wsparcie kobiecego futbolu.

– Celem programu „Kobiety w grze” jest wspieranie rozwoju kobiecej piłki nożnej na poziomie lokalnym poprzez dofinansowanie różnorodnych projektów. Program ma pomóc klubom kobiecym z III, IV, V ligi, młodzieżowym sekcjom piłki nożnej kobiet oraz sekcjom kobiet w męskich klubach na poziomie III ligi i niższych w realizacji ich inicjatyw – mówi Aleksandra Stronkowska z Departamentu Piłkarstwa Kobiecego PZPN. – Udział w programie to wyjątkowa szansa na rozwój piłki nożnej kobiet w całej Polsce. Założenia programu grantowego „Kobiety w grze” skupiają się na rozwoju piłki nożnej kobiet na poziomie lokalnym. Do tej pory kluby z III ligi i niższych lig nie miały takiego wsparcia, zmieniamy to.

Rozwój kobiecego futbolu w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat postępuje dynamicznie. Widać coraz większe zainteresowanie piłką nożną wśród dziewcząt i kobiet, a także wzrost profesjonalizacji na poziomie centralnym. Poprawia się infrastruktura, a kluby korzystają z różnych programów wsparcia.

– Program „Kobiety w grze” ma na celu rozszerzenie tych działań i skupienie się na inicjatywach lokalnych, aby piłka nożna kobiet mogła rozwijać się w całej Polsce, nie tylko w dużych miastach i na najwyższym poziomie rozgrywek – wyjaśnia A. Stronkowska z PZPN.

Obszary, w jakich można wykorzystać dofinansowanie, są szerokie. Dotacja może być wykorzystana na współpracę ze szkołami, organizację lokalnych pikników i turniejów, a także inne inicjatywy promujące futbol kobiecy. Wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem strony PZPN i czekać na pozytywne rozpatrzenie. ©℗

Tekst i fot. (km)