Piłka nożna. Druga porażka Olimpii

Ekstraliga piłkarek nożnych: OLIMPIA Szczecin - REKORD Bielsko-Biała 2:4 (2:2); 0:1 Adamek (10), 1:1 Szymaszek (13), 2:1 Oleszkiewicz (33), 2:2 Nowacka (34), 2:3 Adamek (54), 2:4 Czyż (78).

OLIMPIA: Radkiewicz – Michalczyk, Brzozowska, Szymaszek, Szcześniak (85 Czartoryska) - Siwek, Radochońska, Garbowska (78 Lipiejko), Ziemba (60 Brodzik), Bissong, Oleszkiewicz

W drugim meczu Ekstraligi Olimpia zasłużenie przegrała z beniaminkiem Rekordem Bielsko-Biała, as była to inauguracja szczecinianek na nowym obiekcie przy ul. Kresowej.

Na początku spotkania nic nie wskazywało na porażkę gospodarzy. W pierwszym kwadransie Olimpia łatwo przedostawała się pod pole karne rywalek i stwarzała sobie sytuacje. Mimo to przegrywała 0:1. Składna kontra zespołu gości, wyprzedzenie Brzozowskiej przez Adamek i przez moment mieliśmy niespodziankę. Nie minęły trzy minuty, a stan meczu wyrównała Szymaszek, która otrzymała przytomne podanie z rzutu wolnego od Michalczyk i z bliska pokonała bramkarkę gości. Zespół dalej stwarzały sobie sytuacje. Dwukrotnie próbowała Bissong, a Oleszkiewicz minęła nawet bramkarkę Rekordu, lecz strzeliła w boczną siatkę...Na szczęście w podobnej sytuacji w 33 minucie już się nie pomyliła i skierowała piłkę do pustej bramki. Olimpia objęła prowadzenie 2:1 i wydawało się, że zaczyna mieć mecz pod kontrolą. Jednak minutę później strzałem z dystansu wyrównała Nowacka, przy bardzo biernej postawie defensywy gospodarzy. Olimpia miała jeszcze poprzeczkę po rzucie rożnym i główce Brzozowskiej. Dobitka zakończyła się golem, ale była pozycja spalona. Jeszcze w tej połowie dwie groźne kontry wyprowadził zespół gości, ale dobrze broniła Radkiewicz. Do przerwy zatem był remis. Remis ze wskazaniem na Olimpie.

Druga połowa wygląda zupełnie inaczej niż pierwsza. Olimpia nie dojechała na tą część meczu. Zespół Rekordu wyglądał lepiej i od początku stwarzał sobie okazje bramkowe. Oddał kilka strzałów z dystansu i groźnie główkował. W 54 Adamek wyszła sam na sam z bramkarką Olimpii i zespół gości objął prowadzenie. W 78 minucie wynik meczu ustaliła Czyż, która po rzucie rożnym z bliska wbiła piłkę do bramki. Olimpia nie wiedziała jak zareagować w drugiej połowie. Zespół nie wiedział co chcę grać i już tak łatwo nie dochodzić do sytuacji bramkowych, jak w pierwszej połowie. Jedyne na co było stać drużynę ze Szczecina, to strzały z dystansu Ziemby, Siwek i Radochońskiej. Próbowała również Bissong, ale niewiele jej w tym meczu wychodziło.

Olimpia była faworytem przed tym spotkaniem. Bukmacherzy wycenili jej zwycięstwo na kurs 1.3. Mecz w teorii miał być łatwym spotkaniem, a okazało się, że był bardzo wymagający. Trzeba docenić zespół z Bielska-Białej, który bardzo dobrze zaprezentował się w drugiej połowie. Przed Olimpią bardzo trudne spotkania z Czarnymi Sosnowiec i Górnikiem Łęczna. Z taką grą jak dzisiaj, Olimpii pozostanie tylko walka o utrzymanie. ©℗ (PR)