Piłka nożna. Dampc w Kotwicy, Rzeźniczak na aucie

Maciej Dempc w kołobrzeskich barwach. Fot. MKP Kotwica

28-letni doświadczony piłkarz Maciej Dampc podpisał półtoraroczny kontrakt z liderem II ligi Kotwicą Kołobrzeg. Mierzący 188 cm lewonożny obrońca, w swojej piłkarskiej karierze reprezentował m.in. takie kluby jak: Arka Gdynia, Chojniczanka Chojnice, ŁKS Łódź, Bytovia Bytów, Stomil Olsztyn czy GKS Katowice. W trwającym sezonie wystąpił w 11 meczach w barwach II-ligowej Raduni Stężyca.

Kotwica rozwiązała natomiast kontrakt ze stoperem Jakubem Rzeźniczakiem, którego już wcześniej wystawiła na listę transferową. Rzeźniczak w grudniu zdecydował się wraz z partnerką wystąpić w programie „Dzień Dobry TVN", w którym to zdecydował się ujawnić światu, jakie relacje, a właściwie ich brak, łączą go z córką z poprzedniego związku. Wcześniej, bo już latem, piłkarz wypowiadał bulwersujące obyczajowo opinie...

W związku z całą sytuacją Kotwica zadecydowała o rozwiązaniu kontraktu z Rzeźniczakiem, który reprezentował jej barwy od lata 2023 roku. Wcześniej 9-krotny reprezentant Polski, grał w takich klubach jak: Widzew Łódź, Legia Warszawa, Karabach Agdam i Wisła Płock.

Poniżej prezentujemy oświadczenie Kotwicy:

Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg oświadcza, że wypowiedzi udzielone przez Pana Jakuba Rzeźniczaka w programie „Dzień Dobry TVN” są niezgodne z etycznymi wartościami prezentowanymi przez środowisko Klubu. Z uwagi na łączenie Pana Jakuba Rzeźniczaka z Kotwicą Kołobrzeg, Klub wyraża swój głęboki sprzeciw i dezaprobatę do zaistniałej sytuacji. Klub zawsze kierował się szacunkiem, uczciwością i życzliwością względem swoich pracowników, kibiców, a także rywali na boisku. Chcemy i dążymy do tego, aby wszyscy ludzie związani z Klubem byli kojarzeni z wartościami jakie przyświecają nam w Kotwicy. Jesteśmy świadomi, że wypowiedzi, zwłaszcza publiczne, mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne oraz wizerunek osób których dotyczą. Nasz Klub zdaje sobie sprawę z możliwych konsekwencji wpływu publicznych wypowiedzi osób na zdrowie i samopoczucie innych osób. Dlatego też nigdy nie spotka się z naszą aprobatą wypowiedź, która może naruszyć spokój, zdrowie psychiczne lub jakiekolwiek inne dobra. Klub zawsze będzie kierował się zasadami i regułami sportu takimi jak fair play, uczciwość, sprawiedliwość, szacunek, życzliwość i koleżeństwo, rzetelność, wytrwałość, honor, godność i lojalność, kultura i gościnność, solidarność i wierność, a także odpowiedzialność. Jakiekolwiek naruszenie zasad, którymi się kierujemy zawsze spotka się z naszym wyraźnym sprzeciwem. Dlatego też z uwagi na fakt, iż wypowiedzi Pana Jakuba Rzeźniczaka w ocenie Klubu naruszają wymienione standardy, Klub podjął decyzję, aby oficjalnie wyrazić swój sprzeciw i dezaprobatę do zaistniałej sytuacji.

