Piłka nożna. Trener Puszczy przed spotkaniem z Pogonią: "Najważniejszy mecz w historii klubu"

- Na pewno się nie poddamy - deklaruje Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice przed meczem z portowcami. Fot. Ryszard Pakieser

We wtorek, w półfinałowym spotkaniu piłkarskiego Pucharu Polski Puszcza Niepołomice gościć będzie Pogoń Szczecin. "Czeka nas najważniejszy mecz w historii klubu" - nie ma wątpliwości trener "Żubrów" Tomasz Tułacz.

Puszcza przystąpi do tego spotkania w nie najlepszych nastrojach. W sobotę przegrała 1:3 w derbach Małopolski z Cracovią i wciąż jest poważnie zagrożona spadkiem z ekstraklasy. Tułacz nie ukrywał irytacji z postawy zespołu, który jego zdaniem po pół godzinie gry i objęciu prowadzenie 1:0 przestał realizować założenia taktyczne.

"Nietrudno strzelić nam bramkę, gdy zawodnicy nie realizują kompletnie założeń w ustawieniu obronnym. Można popełnić błąd, drugi, ale to jest dla nas sygnał, że musimy zmienić kompletnie ustawienie zawodników na danych pozycjach, bo kolejny raz zachowują się nie tak, jak powinni i przeciwnik to wykorzystał. Nasz zawodnik ma stać w danym miejscu, a on z niego wybiega, to co możemy zrobić? Był na to uczulany, zwracaliśmy mu uwagę. Kompletnie nie znajduję żadnego usprawiedliwienia dla takiego zachowania. Mam nadzieję, że wyciągniemy lekcję z tych sytuacji" - stwierdził Tułacz.

Szkoleniowiec Puszczy był załamany także sytuacją zdrowotną zespołu, którą określił mianem katastrofalnej. W trakcie meczu dokonał pięciu zmian i jak zapewnił wszystkie były spowodowane urazami. Boisko przedwcześnie musieli opuścić: Dawid Abramowicz, Artur Craciun, Dawid Szymonowicz, Jakov Blagaic i Gieorgij Żukow. Niewiadomo jeszcze, który z nich będzie gotowy do gry przeciwko Pogoni.

"Na pewno się nie poddamy, na pewno nie spuścimy głów. We wtorek gramy najważniejszy mecz w historii Puszczy Niepołomice. Jesteśmy po raz pierwszy w półfinale Pucharu Polski, czyli w gronie czterech najlepszych drużyn walczących o to trofeum. To coś nieprawdopodobnego. Nie zamierzamy zagrać tego meczu na zasadzie, aby tylko się odbył, ale żeby pojechać na Stadion Narodowy. To byłaby dla nas fenomenalna sytuacja" - podkreślił Tułacz.

Puszcza w swojej historii trzy razy dotarła do ćwierćfinału Pucharu Polski - w 2017 roku odpadła z Pogonią Szczecin, w 2019 z Miedzią Legnica, a w 2021 z Arką Gdynia.

W drodze do półfinału klub z Niepołomic wyeliminował: Górnika Łęczna 1:1, karne 10-9, Kotwicę Kołobrzeg 1:0, Sandecję Nowy Sącz 1:0, Polonię Warszawa 2:1 po dogrywce.

Wtorkowy mecz Puszczy z Pogonią rozpocznie się w Niepołomicach o godz. 18.30.

Copyright