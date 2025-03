Piłka nożna. Czerwone zwycięstwo kobiecej Pogoni [GALERIA]

Granatowo-bordowe odniosły kolejne zwycięstwo. Fot. Dariusz GORAJSKI

Trzy czerwone kartki i jeden zwycięski gol, jakim było debiutanckie trafienie Zuzanny Rybińskiej w rozgrywkach ekstraligowych - tak można w sumie streścić pojedynek kobiecej Pogoni z olsztyniankami.

Orlen Ekstraliga piłkarek nożnych: POGOŃ Szczecin - STOMILANKI Olsztyn 1:0 (1:0); 1:0 Zuzanna Rybińska (33).

POGOŃ: Natalia Radkiewicz - Alicja Dyguś, Karolina Łaniewska, Julia Brzozowska, Weronika Szymaszek (72 Agnieszka Garbowska) - Alexis Legowski, Martyna Brodzik, Maja Leśkiewicz (67 Natalia Oleszkiewicz), Zofia Giętkowska (79 Aleksandra Kuśmierczyk), Zuzanna Radochońska - Zuzanna Rybińska (67 Luana Zajmi)



Czerwone kartki: Brzozowska - Gabriela Kędzia, Ruvimbo Tracy Mucherera. Żółte kartki: Legowski, Łaniewska - Kędzia, Mucherera, Amanda Turowska, Samantha Savoy, Kinga Puchalska.



Szczecinianki przystąpiły do meczu bez kilku ważnych zawodniczek i w tej sytuacji trener Piotr Łęczyński wystawił w wyjściowej jedenastce 18-letnią napastniczkę Rybińską, po raz pierwszy w tym sezonie od samego początku i to właśnie ona strzeliła jedyną bramkę na wagę zwycięstwa, gdy po długim podaniu od Szymaszek, w sytuacji sam na sam ograła Ewę Sikorę, posyłając piłkę do pustej bramki, a gol był dla szczecinianki premierowym trafieniem w lidze w barwach Pogoni.

W kolejnych minutach, zamiast ładnej dla oka gry, oglądaliśmy agresywną walkę i sporo fauli, a w konsekwencji w drugiej połowie obejrzeliśmy aż trzy czerwone kartki, w tym dwie dla ostrzej grających Stomilanek. (mij)