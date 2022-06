Piłka nożna. Brøndbyernes IF potencjalnym rywalem Pogoni w II rundzie LKE

W szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie II rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji Europy, a Pogoń Szczecin, jeśli wygra w I rundzie z islandzkim KR Reykjavik, to w następnej fazie zmierzy się z duńskim Brøndbyernes IF Kopenhaga. Portowcy będą gospodarzami pierwszego spotkania. Mecze zostaną rozegrane 21 i 28 lipca, a przypomnijmy, że I runda zostanie rozegrana 7 i 14 lipca.



Brøndby prawo gry w europejskich pucharach zapewniło sobie dzięki zajęciu 4. miejsca w duńskiej ekstraklasie za plecami FC Kopenhaga, FC Midtylland i Silkeborgu IF. W poprzednim sezonie zespół ten w 32 meczach zdobył 48 punktów. W przeszłości barwy duńskiego klubu reprezentowali Polacy: Łukasz Cieślewicz i Kamil Wilczek. Potencjalny rywal Dumy Pomorza to 11-krotny mistrz kraju i tyle samo razy zdobywał wicemistrzostwo. Puchar Danii wywalczył 7-krotnie, a Superpuchar - 4 razy. W poprzednim sezonie Brondby IF występowało w fazie grupowej Ligi Europy, w której miało okazję się mierzyć z Olympique Lyon, Rangers i Spartą Praga zajmując ostatnie miejsce (2 remisy i 4 porażki). Klub Brøndbyernes Idrætsforening powstał w 1964 roku, a jego barwy są żółto-niebieskie. Stadion w Kopenhadze może pomieścić 28 tys. kibiców.



W II rundzie eliminacyjnej LKE Raków Częstochowa zmierzy się z FK Astana z Kazachstanu (pierwszy mecz pod Jasną Górą). Lechia Gdańsk, jeśli wygra w I rundzie z FK Akademija Pandev z Macedonii Północnej, w II rundzie zmierzy się z austriackim SK Rapid Wiedeń (pierwszy mecz w Wiedniu).

W Nyonie odbyło się także losowanie II rundy eliminacji Ligi Mistrzów w ścieżce mistrzowskiej. Jeśli Lech Poznań w I rundzie wyeliminuje azerski Qarabağ Ağdam, to w kolejnej fazie zmierzy się ze szwajcarskim FC Zürich (pierwsze spotkanie w Polsce). (mij)