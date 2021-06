Piłka nożna. Błękitni zdegradowani do III ligi

Po ośmiu kolejnych sezonach spędzonych w piłkarskiej II lidze Błękitni Stargard zostali zdegradowani do III ligi. O spadku stargardzian do niższej klasy zadecydował ostatni mecz sezonu we Wrocławiu, w którym przegrali z rezerwami Śląska 5:1 (2:1).

W ostatniej kolejce sezonu 2020/2021 Błękitni mieli jeszcze szanse zachowania drugoligowego bytu. Warunkiem był jednak wygrana we Wrocławiu. Mecz z rezerwami Śląska rozpoczął się dla Błękitnych bardzo obiecująco. Już w 6 minucie Polkowski wyprowadził stargardzian na prowadzenie. Potem jednak nastąpił splot fatalnych w skutkach zdarzeń. Najpierw w 18 minucie wyrównał Krok, a w 32 minucie Sitkowski nieprzepisowo zatrzymał szarżującego w polu karnym Borunia. Obrońca Błękitnych zobaczył czerwoną kartkę, a gospodarze objęli prowadzenie po rzucie karnym.

Zaraz po przerwie goście mogli wyrównać, ale nie wykorzystali rzutu karnego. Polkowski posłał piłkę nad poprzeczką. Potem już Śląsk II dominował na boisku i wykorzystując fatalną postawę Błękitnych w defensywie zdobył jeszcze trzy bramki.

Obok Błękitnych do III ligi spadają Olimpia Grudziądz i Bytovia Bytów. Awans do I ligi wywalczyły GórnikPolkowice i GKS Katowice, a w barażach swojej pierwszoligowej szansy szukać będą dodatkowo Chojniczanka Chojnice, Wigry Suwałki, KKS 1925 Kalisz i Skra Częstochowa.

Śląsk II Wrocław - Błękitni Stargard 5:1 (2:1); 0:1 Polkowski (6), 1:1 Michalski (18),2:1 Krocz (34karny), 3:1 Bargiel (56), 4:1 Bargiel (69), 5:1 Młynarczyk (78)

Błękitni: Weinzettel - Theus (58, Kwiatkowski), Wajsak, Mruk (64, Ostrowski), Sitkowski - Bochnak, Krawczun, Polkowski (58, Karmański), Cywiński (46, Starzycki), Kaczmarek - Niedojad (46, Walków).

(woj)