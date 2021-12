Piłka nożna. Benedikt Zech przedłużył kontrakt z Pogonią

W piątkowym "Kurierze" informowaliśmy, że są pewne problemy w negocjacjach w sprawie przedłużenia kontraktu z ekstraklasową Pogonią jej czołowego stopera Benedikta Zecha, ale na szczęście właśnie w piątek doszło do podpisania nowego kontraktu z austriackim piłkarzem, a umowa wiąże go z naszym klubem do końca czerwca 2025 roku!

Urodzony 3 listopada 1990 r. obrońca do Pogoni trafił przed sezonem 2019/20 z S.C. Rheindorf Altach i wystąpił w 81 oficjalnych meczach Pogoni: 75 ligowych, 4 Pucharu Polski oraz 2 UEFA Conference League. Zdobył jedną bramkę i sześciokrotnie był kapitanem portowców. Do tej pory Pogoń z Benediktem Zechem w składzie wywalczyła brązowe medale Mistrzostw Polski oraz zakwalifikowała się do rozgrywek UEFA Conference League. Sezon 2020/21 zakończyła także z najlepszą defensywą w PKO BP Ekstraklasie, tracąc w 30 meczach tylko 23 gole. Po 19. kolejkach rozgrywek 2021/22 Pogoń plasuje się na II miejscu.

