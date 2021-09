Piłka nożna. Awanse i spadki w niższych ligach. Kosmetyczne zmiany

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej opublikował nowe zasady dotyczące spadków i awansów w niższych klasach rozgrywkowych, lecz nie różnią się one zbyt wiele od poprzednio obowiązujących, a zmiany można nazwać kosmetycznymi, choć wprowadzono trochę barażowego urozmaicenia.

W rozgrywkach IV ligi miejsce pierwsze uzyska awans do III ligi. W IV lidze miejsca od 16 w dół oznaczają spadek do Klasy Okręgowej. Liczba spadających drużyn zostanie powiększona o ilość drużyn spadających z III ligi (Grupa 2) do IV ligi zachodniopomorskiej.

W rozgrywkach Klas Okręgowych (cztery grupy) miejsca pierwsze uzyskają awans do IV ligi. Drużyny z drugich miejsc rozegrają pomiędzy sobą baraże o prawo gry w IV lidze. Zwycięzca baraży pomiędzy drużynami z drugich miejsc rozegra baraż o IV ligę z drużyną z miejsca 15. IV ligi. Jest to pierwsza zmiana jaką wprowadził ZZPN w porównaniu do poprzedniego sezonu.

W rozgrywkach A Klasy miejsca pierwsze uzyskają awans do Klasy Okręgowej. Osiem najlepszych drużyn z drugich miejsc A Klasy (grup jest 10) zagra baraż pomiędzy sobą i cztery najlepsze zmierzą się w kolejnym barażu z czterema drużynami z Klasy Okręgowej. Jest to druga zmiana jaka została wprowadzona w tym sezonie.

W rozgrywkach A Klasy w grupach 1-6 drużyny z ostatnich dwóch miejsc spadną do B Klasy. Zamiast jednej drużyny spadają dwie. To kolejna zmiana wprowadzona przez ZZPN w nowym sezonie. W grupach 7-10 spadnie aż po pięć ostatnich drużyn.

W rozgrywkach B Klasy nadal tylko pierwsze miejsce uzyska awans do A Klasy.

(PR)