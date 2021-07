Piłka nożna. Awans Świtu z hat-trickiem Krawca

W sobotę odbyły się mecze VII rundy piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, a najciekawiej zapowiadało się spotkanie w Niechorzu, gdzie broniący trofeum sprzed roku Świt Skolwin (w poprzedniej edycji awansował na szczebel centralny i odpadł z obrońcą pucharu Cracovią Kraków) zmierzył się z Wybrzeżem Rewalskim Rewal, wysoko zwyciężając.

WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal - ŚWIT Skolwin 1:4 (0:1); 0:1 Paweł Krawiec (31), 0:2 Paweł Krawiec (51), 0:3 Adam Ładziak (57 karny), 0:4 Paweł Krawiec (77), 1:4 Aleks Poskart (88).

ŚWIT: Matłoka - Kisły, Baranowski, Mach, Potoczny (71 Prostak) - Wojdak (80 Południak), Ładziak, Wojtasiak (62’Bajkiewicz), Żulpo (46 Sareło) - Krawiec, Filipowicz (78 Radzik)

W 12 minucie Adam Ładziak nie wykorzystał rzutu karnego po faulu na Pawle Krawcu. W 22 minucie Krawiec oddał strzał w górny róg bramki Wybrzeża, ale na wysokości zadania stanął bramkarz gospodarzy i odbił piłkę na rzut rożny. Świt w pierwszej połowie zamknął rywali na ich połowie i operował piłką na dobrze przygotowanej płycie boiska. W końcu dwójkowa akcja Krzysztofa Filipowicza i Krawca przyniosła skutek bramkowy, kiedy ten drugi strzałem pod poprzeczkę otworzył wynik rywalizacji. Pięć minut później skrzydłowy Świtu miał kolejną świetną okazje, ale posłał piłkę minimalnie obok słupka.

Na początku drugiej połowy wynik mógł podwyższyć wprowadzony Radosław Sareło, ale dwukrotnie zabrakło mu kilku centymetrów, aby dojść do piłki. W 51 minucie świetne podanie Ładziaka na bramkę ze spokojem zamienił Krawiec. Kilka minut później Adrian Mach ograł w polu karnym miejscowych dwóch rywali i został sfaulowany. Po raz drugi do jedenastki podszedł Ładziak i tym razem pewnym strzałem w dolny róg zdobył trzecią bramkę dla Świtu. W 74 minucie sprzed szesnastki uderzał groźnie Sareło, a trzy minuty później Krzysztof Filipowicz próbował pokonać bramkarza rywali ładnym technicznym strzałem, ale ostatecznie to Krawiec z ostrego konta zdobył czwartego gola dla Świtu i skompletował hat-tricka. Dwie minuty przed końcem gospodarze zdobyli bramkę honorową po strzale w długi róg Aleksa Poskarta i na tym zakończyło się strzelanie w sobotę w Niechorzu.

Pozostałe wyniki VII rundy:

Hutnik Szczecin – Vineta Wolin 4:1

Prawobrzeże Świnoujście – CRS Pogoń Barlinek 1:5

Iskra Białogard – MKP Kotwica Kołobrzeg 0:3 vo

Leśnik Manowo – Gwardia Koszalin 2:2 k. 11:12

MKP Szczecinek – Mechanik Bobolice 0:3

Mecze 1/4 finału

(odbędą się już w poniedziałek)

Świt - Flota godz. 18.30

Gwardia - CRS Pogoń

Mechanik - Hutnik

MKP Kotwica - Darłovia

Półfinały zaplanowano na 8 lipca, a finał odbędzie się w niedzielę (11 lipca). ©℗ (mij)