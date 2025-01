Piłka nożna. 9 goli w sparingach Świtu

Szarża Arona Stasiaka (w czerwonym stroju) w pojedynku z Notecią. Fot. Krzysztof CICHOMSKI/Świt

Piłkarze II-ligowego beniaminka Świtu Szczecin podczas weekendu rozegrali z III-ligowymi sparingpartnerami dwa mecze kontrolne na boisku przy ul. Kresowej, gdzie tej zimy trenują, a w pierwszym spotkaniu ulegli Noteci Czarnków, zaś w drugim pokonali rezerwy I-ligowej Miedzi Legnica. Choć oba spotkania odbyły się tego samego dnia, niektórzy zawodnicy ze Skolwina zagrali w obu pojedynkach.

ŚWIT Szczecin - NOTEĆ Czarnków 0:2 (0:1); 0:1 Arkadiusz Kaczmarek (13), 0:2 Szymon Piekarski (65).

ŚWIT: Piotr Słowikowski (46 Filip Kondracik) - Robert Obst, Jędrzej Góral, Patryk Rychlik - Damian Ciechanowski (60 Kacper Nowak), Oskar Kalenik, Adam Ładziak (60 Maciej Koziara), Łukasz Święty (60 Grzegorz Aftyka), Jakub Latański (60 Dawid Fornalik) - Alan Dziuniak, Aron Stasiak

W meczu z Notecią - w którym wystąpili m.in. powracający z wypożyczeń Słowikowski (Flota Świnoujście) i Ładziak (Wybrzeże Rewalskie Rewal) oraz testowani Kondracik (Bałtyk Gdynia), Rychlik (Vineta Wolin/Warta Poznań) i Dziuniak (rezerwy Świtu) - choć szczecinianie mieli przewagę, prowadzili grę oraz obijali słupek i poprzeczkę bramki gości, a także mieli wyborne okazje sam na sam z bramkarzem, to nie potrafili znaleźć drogi do bramki rywali i musieli przełknąć gorycz porażki w pierwszym tegorocznym meczu kontrolnym. Noteć skutecznie się broniła i dwukrotnie skontrowała zespół z północnego Szczecina, dzięki czemu powróciła na północ Wielkopolski w dobrych nastrojach. Przegrany sparing z pewnością dostarczył trenerowi Świtu Tomaszowi Kafarskiemu i całemu szczecińskiemu sztabowi szkoleniowemu sporo materiałów do analizy.

ŚWIT Szczecin - MIEDŹ II Legnica 5:2 (1:1); 0:1 Igor Maliszewski (39), 1:1 Kacper Wojdak (45), 2:1 Jonatan Straus (54), 3:1 Krzysztof Ropski (57), 4:1 Dawid Kisły (69), 5:1 Dawid Kisły (82), 5:2 Szymon Skrzypczak (87).

ŚWIT: Michał Jerke (46 Krystian Michalski) - Rafał Remisz, Krzysztof Janiszewski, Jonatan Straus - Kacper Nowak (30 Szymon Nowicki), Maciej Koziara (30 Dawid Kisły), Kacper Wojdak, Grzegorz Aftyka (30 Bartłomiej Kasprzak), Dawid Fornalik (30 Dawid Kort) - Szymon Kapelusz, Krzysztof Ropski

W drugim sparingu Świt zagrał składem bardzo zbliżonym do tego w jakim kończył jesienną część rozgrywek (z wyjątkiem obsady bramki, bo w pierszej połowie testowany był Jerke (Radomiak Radom/Chełmianka Chełm), a mecz był ciekawym widowiskiem toczonym w szybkim tempie z wieloma ładnymi akcjami. Chociaż goście pierwsi objęli prowadzenie, to jeszcze przed przerwą wyrównał kapitan zespołu ze Skolwina Wojdak. Po zmianie stron szczecinianie zagrali już koncertowo, swobodnie operując piłką i zdobywając piękne bramki po trafieniach kolejno Strausa, Ropskiego i będącego w dobrej dyspozycji Kisłego.

Świt intensywnie poszukuje bramkarza do rywalizacji o bluzę z numerem „1", czego dowodem były testy dwóch młodych golkiperów, choć z niezłej strony pokazał się też powracający z wyspy Uznam Słowikowski oraz rezerwowy jesienią Michalski. Przypomnijmy, że zimą opuścili Skolwin dwaj bramkarze: Przemysław Matłoka (lider IV ligi Polski Cukier Kluczevia Stargard) i Adrian Sandach (powrót do I-ligowej Polonii Warszawa). Ze Świtu odszedł także pomocnik Maciej Spychała (IV-ligowa Barycz Sułów).

W nadchodzącym tygodniu Świt czekają dwie kolejne gry kontrolne, kiedy to w środę o godz. 12 zmierzą się w Kamieniu Pomorskim z III-ligowym Gryfem Słupsk oraz w sobotę, gdy udadzą się do Głogowa na pojedynek z I-ligowym Chrobrym, w którym stery objął dobrze znany w Szczecinie szkoleniowiec Łukasz Becella, pracujący m.in. w Pogoni. Sparing w Głogowie rozpocznie się o godz. 13 i będzie się składał z trzech 45-minutowych tercji. Na początku lutego Świt wyjedzie na tygodniowe zgrupowanie do Pobierowa, ale treningi odbywać się będą w pobliskim Kamieniu Pomorskim, bo tamtejsze boisko jest w lepszym stanie. (mij)