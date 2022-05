Piłka nożna. 8 finałów Kosty Runjaicia

W przerwie reprezentacyjnej pod koniec marca ówczesny trener samodzielnie liderującej wówczas w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin Kosta Runjaić ogłosił na zwołanej z pompą konferencji prasowej, że po sezonie żegna się z klubem z Twardowskiego. Prawie wszystkich to zaskoczyło, bo jaki cel miała taka publiczna deklaracja? Prawie pewne rozprężenie w zespole mającym walczyć o pierwsze w historii mistrzostwo Polski, a za to radość i nadzieja w obozach rywali szczecinian.

Władze klubu tłumaczyły, że zwołały konferencję, by uniknąć plotek. Ale plotek było jeszcze więcej, bo spekulowano dlaczego trener odchodzi i do jakiego klubu trafi latem. Pogoń jawnie na tym straciła, ale zyskał trener, bo dzięki rozgłosowi mógł dostać jeszcze więcej ofert, a nawet jeśliby ich nie było, to polepszyła się pozycja szkoleniowca w negocjacjach finansowych z Legią, z którą w kontakcie był już od stycznia.

Zobaczmy teraz jak spisywali się portowcy przed i po feralnej konferencji. Przypomnijmy, że Pogoń zakończyła 2021 rok po 19 kolejkach z 4-punktową stratą do Lecha i średnią 2,04 punktu na mecz. W obecnym doku do konferencji odbyło się 7 spotkań, w których nasz zespół zdobył 16 punktów, ze średnią 2,29 punktu na mecz. Na konferencji trener ogłosił, że teraz z Pogonią czeka go jeszcze 8 finałów!

Zobaczmy jak te finały wyglądały: 3 zwycięstwa, 3 remisy i 2 porażki. Średnia 1,5 punktu na mecz. Dodajmy, że w trzech ostatnich spotkaniach średnia była jeszcze niższa, bo wynosiła zaledwie 1 punkt na mecz! Dodajmy do tego, że jedno z trzech zwycięstw było trochę dziwne, a przynajmniej szczęśliwe. Pogoń słabo spisywała się w pojedynku z Legią na Twardowskiego i jeszcze Benedikt Zech otrzymał czerwoną kartkę. W tym momencie piłkarze stołeczni... przestali grać i polegli. Zapewne warszawscy zawodnicy wiedzieli, że grają przeciwko swojemu trenerowi...©℗ (mij)





Tabela po 26 kolejkach

1. POGOŃ Szczecin 53 49-22 15 8 3

2. Raków Częstochowa 52 46-25 15 7 4

3. Lech Poznań 52 52-19 15 7 4

4. Lechia Gdańsk 43 39-29 12 7 7

5. Radomiak Radom 41 33-26 10 11 5

6. Piast Gliwice 37 33-29 10 7 9

7. Górnik Zabrze 37 36-33 10 7 9

8. Wisła Płock 36 36-37 11 3 12

9. Stal Mielec 33 31-35 8 9 9

10. Cracovia Kraków 32 32-36 8 8 10

11. Legia Warszawa 32 31-35 10 2 14

12. Warta Poznań 30 26-29 7 9 10

13. Jagiellonia Białystok 30 29-40 7 9 10

14. Śląsk Wrocław 30 34-38 7 9 10

15. Zagłębie Lubin 28 27-46 8 4 14

16. Wisła Kraków 24 25-41 6 6 14

17. Górnik Łęczna 24 24-44 5 9 12

18. Termalica Nieciecza 23 27-46 5 8 13

Tabela „8 Finałów"

1. Lech Poznań 22 15-5 7 1 0

2. Raków Częstochowa 17 14-5 5 2 1

3. Piast Gliwice 17 12-8 5 2 1

4. Lechia Gdańsk 14 13-10 4 2 2

5. Cracovia Kraków 14 8-6 4 2 2

6. Warta Poznań 12 9-9 4 0 4

7. Wisła Płock 12 12-14 4 0 4

8. POGOŃ Szczecin 12 14-9 3 3 2

9. Legia Warszawa 11 15-13 3 2 3

10. Górnik Zabrze 10 19-22 3 1 4

11. Jagiellonia Białystok 10 10-10 2 4 2

12. Zagłębie Lubin 10 16-13 3 1 4

13. Termalica Nieciecza 9 9-10 2 3 3

14. Radomiak Radom 7 9-14 1 4 3

15. Wisła Kraków 7 12-13 1 4 3

16. Śląsk Wrocław 5 8-14 0 5 3

17. Stal Mielec 4 8-17 1 1 6

18. Górnik Łęczna 4 5-16 1 1 6

Tabela końcowa sezonu 2021/22

1. Lech Poznań 74 67-24 22 8 4

2. Raków Częstochowa 69 60-30 20 9 5

3. POGOŃ Szczecin 65 63-31 18 11 5

4. Lechia Gdańsk 57 52-39 16 9 9

5. Piast Gliwice 54 45-37 15 9 10

6. Wisła Płock 48 48-51 15 3 16

7. Radomiak Radom 48 42-40 11 15 8

8. Górnik Zabrze 47 55-55 13 8 13

9. Cracovia Kraków 46 40-42 12 10 12

10. Legia Warszawa 43 46-48 13 4 17

11. Warta Poznań 42 35-38 11 9 14

12. Jagiellonia Białystok 40 39-50 9 13 12

13. Zagłębie Lubin 38 43-59 11 5 18

14. Stal Mielec 37 39-52 9 10 15

15. Śląsk Wrocław 35 42-52 7 14 13

16. Termalica Nieciecza 32 36-56 7 11 16

17. Wisła Kraków 31 37-54 7 10 17

18. Górnik Łęczna 28 29-60 6 10 18