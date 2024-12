Piłka nożna. 30 mln zł z miasta dla Arkonii Szczecin

W rundzie jesiennej występujący w Klasie Okręgowej piłkarze Arkonii Szczecin nie mogli ligowych meczów rozgrywać na swoim stadionie w Lasku Arkońskim, lecz tułali się po różnych boiskach (Kresowa, Nehringa, Witkiewicza, na nawet Pomarańczowa), bo ich obiekt po modernizacji w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (wygrane dwie edycje)... przestał spełniać wymogi PZPN i ZZPN. Na szczęście decyzją Rady Miasta Szczecin na modernizację obiektu sportowego przy ul. Arkońskiej przeznaczone zostanie 30 milionów złotych w latach 2025–2027, co być może pozwoli dostosować stadion do wymagań na Klasę Okręgową.

- To wyjątkowa chwila dla naszego klubu i wszystkich osób związanych z Arkonią Szczecin - mówi prezes klubu Robert Gliwa. - Dzięki tym środkom powstanie nowoczesny, funkcjonalny obiekt szkoleniowy, który umożliwi prowadzenie treningów piłkarskich przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych. Będzie to jeden z najlepszych tego typu ośrodków w Szczecinie, odpowiadający potrzebom zarówno młodych adeptów piłki nożnej, jak i profesjonalistów. Sukces ten jest wynikiem wieloletniej pracy, zaangażowania i determinacji całej społeczności Arkonii. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w tym procesie – zarówno sympatykom klubu, jak i władzom miasta. Realizacja drugiego etapu modernizacji to milowy krok w rozwoju Arkonii i inwestycja w przyszłość sportu w naszym mieście. Z nadzieją patrzymy na nowe wyzwania i cele, które dzięki temu obiektowi staną się jeszcze bardziej osiągalne. (mij)