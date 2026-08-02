Piłka noża. Wyszarpane zwycięstwo piłkarek Pogoni

Fot. FB/Pogoń Szczecin Kobiety

Udanie rozpoczęły sezon 2026/2027 piłkarki nożne Pogoni Szczecin, które pokonały na wyjeździe beniaminka Legię Ladies 2:1.

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Orlen Ekstraliga piłkarek nożnych: LEGIA Ladies - POGOŃ Szczecin 1:2 (1:2); 0:1 Lena Świrska (19), 0:2 Kateřina Kotrčová (34), 1:2 Kornelia Grosicka (40).

POGOŃ: Tereza Fuchsová - Zuzanna Radochońska, Alicja Dyguś, Maja Leśkiewicz, Jazmin Castañón (86 Oliwia Grewling), Blanka Zając (62 Julia Dębowska), Kyah Le, Katerina Kotrčová, Lena Świrska (88 Derya Arhan), Erin Ewers (46 Mazúchová), Laura Žemberyová (62 Eva Atanasova)

Przed spotkaniem obie drużyny były bardzo zdeterminowane. Dla Legii był to pierwszy mecz w Ekstralidze kobiet, natomiast Pogoń została bardzo mocno przebudowana i dla wielu zawodniczek był to debiut na polskich boiskach.

W 9. minucie po błędzie Zofii Kwiatkowskiej, groźnie uderzała Žemberyová, ale dobrze broniła golkiperka Legii. Trzy minuty później gospodynie mogły prowadzić, ale piłka po strzale Mileny Prochowskiej odbiła się od słupka. Chwilę później Fuchsová próbowała minąć napastniczkę Legii Natalię Nestorowicz i straciła piłkę, ale całą sytuację wyjaśniła Dyguś. Po ładnej akcji Pogoń objęła prowadzenie. Z prawej strony piłkę wzdłuż bramki zagrała Ewers, a skutecznym strzałem popisała się Świrska. Po dwóch kwadransach w polu karnym dobrą okazję miała Nestorowicz, lecz uderzyła obok słupka. W 34. minucie Pogoń podwyższyła prowadzenie, a gola zdobyła Kotrčová. W 38. minucie ponownie uderzała Nestorowicz, ale w sam środek bramki. Na pięć minut przed końcem pierwszej połowy Legia wywalczyła rzut karny. Uderzała Prochowska, ale Fuchsová obroniła jej strzał, lecz dobitka Kornelii Grosickiej okazała się skuteczna.

Po zmianie stron Legia dominowała, choć to Pogoń jako pierwsza stworzyła zagrożenie pod bramką. Zza pola karnego uderzała Žemberyová, ale nieznacznie się pomyliła. To była jedyna akcja Dumy Pomorza w drugiej połowie. Warszawianki nie pozwalały Pogoni na wyprowadzenie piłki, wysoko pressowały, ale szwankowało wykończenie. Legia była groźna po rzutach rożnych, po których główkowa Kinga Bużan, a następnie Alicja Materek. Mocny strzał w polu karnym oddała Dominika Grabowska, ale poradziła sobie bramkarka przyjezdnych. W 82. minucie w polu karnym uderzała jeszcze Materek, a piłka znowu odbiła się od słupka.

Pogoń wyszarpała to zwycięstwo i zdobyła pierwsze punkty w sezonie. ©℗ (PR)

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