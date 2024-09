Paraolimpiada. Sukcesy szczecińskiego Startu

Natalia Partyka. Fot. Polski Komitet Paralimpijski/Bartłomiej Zborowski

Podczas rozpoczętych w środę w Paryżu letnich paraigrzysk olimpijskich dobrze spisują się zawodnicy Klubu Sportowego Inwalidów Start Szczecin i poznali już smak wchodzenia na podium.

W biegu eliminacyjnym parawioślarzy, w mieszanej dwójce podwójnej reprezentanci szczecińskiego klubu Jolanta Majka i Michał Gadowski po raz pierwszy w karierze awansowali bezpośrednio do Finału A, robiąc to w stylu potwierdzającym ich ogromne doświadczenie oraz kontrolę emocji w trakcie rywalizacji, bo płynęli spokojnie, a przyspieszyli dopiero na ostatnich 500 metrach i pewnie zajęli awansową II lokatę. Tym sposobem nasz duet uniknął morderczej walki w sobotę o dwa pozostałe miejsca w finale i ze spokojem mógł szykować się do niedzielnego najważniejszego w ich życiu wyścigu, w którym ostatecznie po zaciętej walce szczecinianie zajęli 6. lokatę.

W tenisie stołowym w grze podwójnej Patryk Chojnowski (KSI Start Szczecin) w duecie z Piotrem Grudniem po wielkim meczu z rozstawionymi w turnieju z numerem „2” Chińczykami Lian Hao/Zhao Shuai – w którym kluczową okazała się pierwsza partia, wygrana po serii przewag na korzyść Biało-Czerwonych 15:13 – ostatecznie zwyciężyli 3:1 (13, -8, 8, 7), a w niedzielę zagrali o złoto z kolejną chińską parą, choć już znacznie niżej rozstawioną (z numerem „17”) Liu Chaodong/ Zhao Yiqing, a pojedynek ten zakończył się zwycięstwem Polaków 3:0 (11, 8, 7) i złotym medalem!

Walkę w grze podwójnej tenisistek stołowych z brązem zakończyła natomiast koleżanka klubowa Chojnowskiego Natalia Partyka, która w duecie z Karoliną Pęk przegrała półfinał z najwyżej rozstawioną parą w imprezie reprezentującą Tajwan Lin Tzu Yu/Tian Shiau Wen 0:3 (7, 6, 4). Dwoje tenisistów szczecińskiego startu powalczy także o medale w grze pojedynczej.

W niedzielę w startowała też w strzelectwie sportowym, w konkurencji karabinu pneumatycznego pozycja leżąca, kolejna reprezentantka szczecińskiego klubu Emilia Trześniowska, która jednak nie awansowała do finału.

(mij)