Olimpizm. Medaliści SKSG Korona docenieni

XXIV Letnie Igrzyska Olimpijskie Niesłyszących w brazylijskim Caxias do Sul były dla polskiej kadry bardzo udane. Polacy zdobyli aż 42 medale, z czego 5 z nich przypadło w udziale zachodniopomorskim sportowcom. Złote krążki wywalczyli dla Pomorza Zachodniego lekkoatleci: Bartosz Brzeziński w skoku wzwyż (192 cm) oraz Kacper Borowski w biegu sztafetowym 4x400 metrów. Po srebrne medale sięgnęły piłkarki nożne Ewa Liścioch i Justyna Siwek (w finale Polska po rzutach karnych uległa USA). Brąz zdobył Damian Szyszkowski w dziesięcioboju (5152 pkt.). Po powrocie do kraju niesłyszących sportowców wielokrotnie uhonorowano, m.in. w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie., a także w rodzinnym mieście.

- Dziękuję wszystkim sportowcom za godne reprezentowanie naszego kraju, za porywającą walkę z przeciwnikami, ale także ze swoimi słabościami, jesteście naszą inspiracją do podejmowania wyzwań i pokonywania własnych ograniczeń – powiedział Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk. - Daliście z siebie wszystko, walczyliście do końca i pokazaliście pełnię swoich możliwości. Wróciliście do Polski z pokaźnym dorobkiem medalowym. Jesteśmy z Was bardzo dumni!

W środę (20 lipca) w Szczecinie w Operze na Zamku sportowcy SKSG Korona za udany start i wysokie osiągnięcia w Brazylii otrzymali nagrody od Marszałka Województwa, a wręczyli je Olgierd Geblewicz i Stanisław Wziątek. (mij)