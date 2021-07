Olimpijskie Darłówko

W Villi Makro w Darłówku odbyła się impreza patriotyczno-edukacyjna Omnibus Sportowy - Niepodległa 1918-2021, a także finał wojewódzki 75-lecia ruchu olimpijskiego w województwie zachodniopomorskim, a jednym z organizatorów była Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie.

W poszczególnych konkursach na temat wiedzy sportowej i patriotycznej zwycięzcami zostali: Adam Sokołowski z Kluczborka (3-krotnie, a to nie dziwi, gdyż jest to wielokrotny mistrz Polski kibiców sportowych), Szymon Masłowski z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie (2-krotnie) oraz Piotr Prończuk ze Szkoły Podstawowej Dobiesław i Wiktoria Wrońska ze Szkoły Podstawowej nr 2 Sianów. Pytania do wszystkich konkursów opracował Roman Strzałkowski, 4-krotny wicemistrz Polski kibiców sportowych, dwukrotny zwycięzca teleturnieju olimpijskiego PKOl. ©℗ (mij)