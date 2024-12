Obiekty sportowe. SDS rośnie zgodnie z planem

Tak obecnie wygląda hala SDS. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Siedem stalowych dźwigarów stanowić będzie trzon konstrukcji dachu nowej hali sportowej Szczecińskiego Domu Sportu i właśnie trwa ich montaż.



Pojedynczy dźwigar składa się z trzech elementów, które są scalane obok hali, a następnie montowane w całości na obiekcie za pomocą stojącego tam dźwigu wieżowego. Konstrukcja stalowa hali wykonana będzie aż z siedmiu dźwigarów kratowych stalowych o rozpiętości prawie 42 metrów i wysokości kratownicy do 3,2 metra. W konstrukcji dachu będą zamocowane dwa pomosty serwisowe. Sam dach pokryty będzie blachą trapezową wraz z izolacją termiczną i membraną. Dodatkowo na dachu zamontowane będą panele fotowoltaiczne, a pod nim panele akustyczne.



W ramach inwestycji powstaje nowy basen oraz większa hala sportowa. Zgodnie z przygotowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym wybudowany zostanie basen 30-metrowy, z lokalnym przegłębieniem, a także m.in.: pomieszczenie ratowników, sanitariaty i magazyn. Z kolei hala sportowa zostanie dostosowana do współczesnych wymogów licencyjnych, będzie zatem nieco wyższa i większa niż wcześniej istniejąca. Dzięki dużej kubaturze, oprócz rozgrywek sportowych będzie można w niej organizować wydarzenia w postaci koncertów. W budynku znajdą się również dwie sale bokserskie, a także zaplecze szatniowo-socjalne. Obiekt zostanie wyposażony ponadto w trybuny dla widowni. W nową zabudowę wkomponowane zostaną elementy po starym obiekcie. Cały kompleks będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.



W obiekcie zainstalowana zostanie technologia mająca wpływ na ograniczenie kosztów użytkowania. Technologia wody basenowej pozwoli odzyskać do 75% wód popłucznych. Ponadto wykonana zostanie instalacja odzysku ciepła z wód zrzucanych z technologii basenowej. Do budowy wykorzystane zostaną elementy spełniające aktualne normy w zakresie ograniczania utraty ciepła z budynku. Obiekt będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Nadzór sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Generalnym Wykonawcą jest Budimex SA. Koszt prac to blisko 109 mln zł brutto. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w wysokości 65 mln zł, które pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych. (oprac. mij)