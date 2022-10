Miejskie stadiony. Znikają boiska na sportowej mapie Szczecina, a Kolejówka chlubnym wyjątkiem

W latach 80-tych ubiegłego wieku przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie był parking i baza transportu Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych oraz magazyny części zamiennych i warsztaty samochodowe, a dzisiaj w tym miejscu podziwiamy piękne wielofunkcyjne boisko Kolejówki, czyli Zespołu Szkół nr 4, zmodernizowane po 14 latach.

To bardzo chlubny przykład, bo w ostatnich latach trend jest zgoła odwrotny. Mało kto pamięta już o stadionie piłkarskim Stali Stocznia przy ul. Dubois. Mający zastąpić go obiekt przy ul. Biskupa Bandurskiego jest obecnie w ogromnym niebezpieczeństwie. Co prawda boiska żużlowe i trawiaste na górce po drugiej stronie ulicy ostatnio odrestaurowano (i nadano im nowy adres: ul. Kresowa), ale nad głównym stadionem zbierają się przysłowiowe czarne chmury. Powstała absurdalna koncepcja, by tylko połowa boiska służyła sportowcom, a pozostałą część sprzedać pod działalność komercyjną. W poniedziałek po południu odwiedziliśmy ten obiekt. Kresowa część tętniła życiem, ale także na starym obiekcie nie było wolnego miejsca. Na każdej połowie boiska trenowała inna drużyna. Widać wyraźnie, że w Szczecinie obiektów piłkarskich brakuje!

Nic dziwnego, bo nie ma już boiska piłkarskiego Stali Stocznia (a także hali sportowej pięściarzy i tenisistów stołowych) przy ul. Kazimierza Królewicza. Zniknęło też boisko stoczniowego klubu tuż przy ulicy przy dawnym kąpielisku Gontynka. Skandalem jest to, co stało się z pięknie położonymi w centrum miasta obiektami Pioniera Szczecin, stadionem piłkarskim oraz boiskiem treningowym i funkcjonalną strzelnicą przy ul. Potulickiej. Czy inne określenie niż „skandal" pasuje do opisania sytuacji stadionu Czarnych Szczecin przy ul. Chopina? Miasto przekazało go za przysłowiową złotówkę Akademii Rolniczej, by kontynuowała tam sportową aktywność, a dzięki agrotechnicznej wiedzy uczelni murawa boiska była perełką szczecińskich stadionów. Paradoksalnie stadion stał się ścierniskiem-śmietniskiem, a gdy w wyniku przekształceń własnościowych stał się własnością Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, próbowano go po prostu sprzedać pod działalność nie mającą ze sportem nic wspólnego. Dodajmy jeszcze, że od lat służący mieszkańcom Pomorzan stadion piłkarski przy ul. Budziszyńskiej przekształcono w plac zabaw i... wybieg dla psów. Kuriozalny jest zaś przypadek szczecińskiej Arkonii, której projekty dwukrotnie zwyciężały w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim i klub spodziewał się znacznej poprawy swojej bazy, a tymczasem stał się banitą, gdyż po renowacji boiska nie spełniają licencyjnych wymagań piłkarskich władz i zespół z Lasku Arkońskiego już od roku swoje mecze, w których jest gospodarzem, rozgrywa na wygnaniu, najczęściej na sztucznej trawie przy ul. Witkiewicza. W tym kontekście boisko Kolejówki jest naprawdę chlubnym przykładem!

- W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku miałem pomysł budowy boiska, a ideę nawierzchni sztucznych przywiozłem z Greifswaldu, gdzie z grupami sportowymi i orkiestrą szkolną, bo taką mieliśmy w Kolejówce, przebywałem na uroczystościach jubileuszowych 750-lecia niemieckiego miasta - mówi pomysłodawca budowy obiektu, wieloletni pracownik szkoły, nauczyciel Henryk Laskowski, trener i twórca wielu sukcesów sportowych szkoły, nie tylko na arenie miasta, ale także regionu, województwa oraz kraju. - Dzięki pomocy prezydenta Szczecina Piotra Krzystka boisko obecnie zostało zmodernizowane, oczyszczone zostało ze szlamu oraz brudu i wybudowano siłownię pod chmurką, a ponadto przeprowadzono retoping bieżni. Na obiekcie ćwiczy młodzież naszej i okolicznych szkół, a w godzinach popołudniowych odnowiony stadion jest dostępny dla wszystkich i chciałbym podkreślić, że nowy obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Obecnie w Zespole Szkół nr 4 działa szkolny klub sportowy TK Odra Szczecin będący kontynuacją piłkarskiego klubu z lat 90- tych XX wieku. Szkolny Klub Sportowy sponsorowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki posiada sekcje: siatkówki, lekkiej atletyki, futsalu, piłki nożnej i tenisa stołowego. W ubiegłym roku szczecińska szkoła zajęła drugie miejsce w programie „Liga z Klasą" i czwarte miejsce w ogólnej punktacji szkół średnich. Na sukcesy szkoły wpłynęły starty w zawodach sportowych młodzieży Kolejówki pod kierunkiem kadry nauczycieli: Henryka Laskowskiego, Renaty Geisheimer, Tomasza Jackowskiego i Dariusza Czarneckiego. W roku szkolnym 2022/23 szkoła z ul. Kusocińskiego została zgłoszona do wszystkich zawodów szkół średnich organizowanych przez MOS na terenie grodu Gryfa. Przy pomocy trenera MKL-u Szczecin, Przemysława Barańskiego, na nowej bieżni wytyczono wszystkie odcinki biegowe, linie startowe i metę.

- Nawiązałem kontakt z MKL-em i podjąłem współpracę z trenerami Przemysławem Barańskim i Krzysztofem Chmielewskim - mówi optymistycznie H. Laskowsii. - Młodzież nasza już uczęszcza na zajęcia organizowane przez tych trenerów w MKL-u. Teraz przed nami obiecujące perspektywy: tylko trenować bezpiecznie, dbać o porządek i kondycję fizyczną. (mij)