Lekkoatletyka. Juniorzy i młodzieżowcy z medalami, od soboty rywalizacja seniorów

Piotr Lisek w weekend powalczy o kolejny medal mistrzostw Polski. Fot. Ryszard PAKIESER

W rozegranych we Wrocławiu halowych mistrzostwach Polski juniorów do lat 18 i młodzieżowców do lat 20 zachodniopomorscy lekkoatleci zdobyli osiem medali, a na podium stawali przedstawiciele siedmiu klubów. Od soboty w Toruniu o medale MP powalczą seniorzy.

Ze złotymi medalami w kategorii U20 z Wrocławia wrócili Hanna Owczaruk (Sporting Międzyzdroje) w biegu na 800 m (2:16.75) i Maja Słodzińska (UKS OsOT Szczecin) w skoku wzwyż (1,73). Mistrzem Polski juniorów w skoku o tyczce został Wiktor Jaroszewicz (KMS Szczecin) uzyskując wynik 4,75 i Julia Czajka (Hermes Gryfino) w chodzie na 3 km (15:40,03). Srebrne medale wywalczyli we Wrocławiu: Alan Cieraszko (Hermes) w biegu na 800 m U20 (1:50,14), Antoni Jarosz (Pomorze Stargard) na 3000 m U 20 (8:33,59). Z brązowych medali cieszyli się natomiast juniorzy Karolina Makowska (Sztorm Kołobrzeg) na 2000 m (6:21,97) i Malinowski Dawid (MKL Szczecin) na 600 m (1:20,53 brąz).

W sobotę w Toruniu o medale mistrzostw Polski i minima na halowe mistrzostwa Europy powalczą seniorzy. Jednym z kandydatów do złota jest multimedalista tych zawodów Piotr Lisek. Szczeciński tyczkarz w sezonie halowym zaliczył już sześć startów. W niedzielę w mitingu Orlen Copernicus Cup w Toruniu uzyskał najlepszy w tym roku wynik 5,70 m. Dało to Liskowi drugie miejsce w konkursie, w którym z wynikiem 5,80 m zwyciężył Filipińczyk Ernest Obiena.

(woj)