Lekkoatletyka. Trwają zapisy na Szczeciński Bieg Noworoczny 2023

Szczeciński Bieg Noworoczny 2023 wystartuje w niedzielę o godz. 14 spod Amfiteatru w Parku Kasprowicza i tam też będzie meta. Szatnie i biuro zawodów także będą przy Teatrze Letnim, ale w piątek w godz.17 - 19.30 biuro czynne będzie na stadionie przy ul. Litewskiej.

Zapisać można się przez internet zarówno do biegu głównego, jak i do biegów dziecięcych rozpoczynających się o godz. 13.20 (www.protiming24.pl/startmeta/ev/szczecinski-bieg-noworoczny). 5-kilometrowa trasa, składająca się z dwóch pętli, będzie bardziej płaska i łatwiejsza do pokonania niż w poprzednich latach.

(mij)