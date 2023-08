Lekkoatletyka. Srebro mistrzostw Europy Damiana Szyszkowskiego

Damian Szyszkowski został wicemistrzem Europy w biegu przez płotki. Fot. Ryszard PAKIESER

Podczas rozgrywanych na szczecińskim stadionie przy ul. Litewskiej mistrzostw Europy niesłyszących w lekkiej atletyce środa była dniem wolnym, a we wtorkowej serii wieczornej reprezentant SKSG Korona Szczecin Damian Szyszkowski wywalczył srebrny medal w finale biegu na 110 metrów przez płotki. Wicemistrzami naszego kontynentu spośród Polaków we wtorkowy wieczór zostali ponadto: Michał Wojciechowski (w biegu na 1500 metrów) i Oskar Kokoszewski (w pchnięciu kulą).

Jeśli chodzi o reprezentantów szczecińskiej Korony, to tuż za podium, na czwartych miejscach, w biegach na 1500 metrów uplasowali się: Monika Nowak i Rafał Nowak (wśród mężczyzn 5. lokatę zajął Paweł Bondaruk). W sprincie w biegu na 100 metrów kobiet w eliminacjach awans wywalczyła Martyna Boguszewicz, który była czwarta (Natalia Nowaczyk uplasowała się na 5. pozycji), a w finale wywalczyła 7. lokatę. W eliminacjach mężczyzn na 100 metrów Daniel Kowalik był czwarty, a Bartłomiej Janda - siódmy. Do finału awansowało po trzech najlepszych z eliminacji i dwóch z najlepszymi czasami, więc ostatecznie sklasyfikowanemu na 9. miejscu Kowalikowi zabrakło jednej lokaty, by wystartować w 8-osobowym finale...

W czwartek seria poranna rozpocznie się o godz. 10.30, a popołudniowa - o godz. 15, a w piątek i sobotę lekkoatleci rywalizować będą nieprzerwanie od godz. 14 (wstęp bezpłatny). ©℗ (mij)