Lekkoatletyka. Rozmys dziesiąty

Podczas rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych mistrzostw świata w lekkiej atletyce, w finale biegu na 1500 metrów zwyciężył z najlepszym wynikiem w tym roku na świecie 3:29,23 Jake Wightman (Wielka Brytania), co uważane jest za dużą niespodziankę.

W finale pobiegł reprezentant zachodniopomorskiego Barnima Goleniów Michał Rozmys, który osiągnął swój najlepszy wynik w tym sezonie 3:34,58, co wystarczyło mu do zajęcia 10. miejsca, a przypomnijmy, że przed rokiem wywalczył 8. lokatę w igrzyskach olimpijskich w Tokio, więc można mówić o pewnej stabilizacji.

W nocy ze środy na czwartek o godz. 2.20 w jednym z eliminacyjnych biegów na 800 metrów wystąpi reprezentant MKL-u Szczecin Patryk Dobek, a jeśli awansuje do półfinałów, to odbędą się one w nocy z czwartku na piątek o godz. 4. Transmisję z biegów eliminacyjnych i półfinałowych można będzie oglądać w TVP 1. (mij)