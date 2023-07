Lekkoatletyka. Mistrzostwa Europy w ciszy... pod patronatem „Kuriera Szczecińskiego"

Lekkoatleci szczecińskiej Korony podczas treningu na stadionie przy ul. Litewskiej. Fot. Olgierd KACZOROWSKI

Szybko zbliżają się 11. Mistrzostwa Europy Niesłyszących w Lekkoatletyce i 5. Mistrzostwa Europy Niesłyszących Juniorów w Lekkoatletyce, które odbędą się od 21 do 26 sierpnia w Szczecinie na stadionie lekkoatletycznym im. Wiesława Maniaka przy ul. Litewskiej. Do Szczecina przybędzie blisko 220 lekkoatletów oraz oficjeli z 23 państw europejskich, oczywiście oprócz Rosji i Białorusi.

Gospodarzem tegorocznej edycji jest gród Gryfa, a organizatorem wydarzenia został Polski Związek Sportu Niesłyszących z siedzibą w Lublinie wraz z Europejską Organizacją Sportu Niesłyszących (EDSO), a współorganizatorem imprezy jest Szczeciński Klub Sportowy Głuchych Korona. Partnerami wydarzenia są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Pomorze Zachodnie, Gmina Miasto Szczecin, Demant, William Demant Fonden, Kia Polmotor Sport To My, Enea Operator, Port Szczecin-Świnoujście, Bonnum Artykuły Reklamowe, Fundacja PKO BP, Lidl Polska, Rajski Ogród. Patronat nad wydarzeniem obejmie również wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Dokładny program mitingu lekkoatletycznego dostępny jest na internetowej stronie wydarzenia: www.edac2023.sksg.szczecin.pl lub na portalu społecznościowym www.facebook.com/EDACSzczecin2023. Jest to bardzo ważne wydarzenie sportowe dla osób niepełnosprawnych niesłyszących i olbrzymie przedsięwzięcie organizacyjne, z którym wiąże się mnóstwo wyzwań. Patronat medialny nad imprezą objęła redakcja „Kuriera Szczecińskiego".

Polskę będzie reprezentować 37 zawodników, w tym 16 sportowców szczecińskiej Korony: Martyna Boguszewicz (100, 200, 4x100, 4x400 MIX), Natalia Nowaczyk (100, skok w dal, 4x100), Karolina Jędrzejczyk (100, 4x100), Sara Plewczyńska (200, 400, 4x100, 4x400, 4x400 MIX), Małgorzata Mejka (5000, 10000), Monika Nowak (1500, 5000, 10000), Agata Kosztowny (5000, 10000), Damian Szyszkowski (110 ppł, 400 ppł, 4x400m), Daniel Kowalik (100, 4x100), Bartek Janda (100, 4x100, skok w dal), Rafał Nowak (1500, 3000 przeszkody, 5000, 10000), Paweł Bondaruk (800, 1500, 4x400 MIX), Natalia Maciejewska (skok w dal), Mateusz Borowski (400, 4x400, 4x400 MIX), Paulina Golinska (200, 400, 4x400 MIX) i Aniela Kortas (100). Wielkim nieobecnym będzie kontuzjowany szczeciński mistrz olimpijski głuchych z Brazylii (Caxias do Sul) skoczek wzwyż Bartosz Brzezicki, który na mistrzostwach Polski seniorów na marymonckim stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie po udanym skoku na 190 cm w ostatniej próbie na 195 cm doznał kontuzji skręcenia kostki. Zawodnicy Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych Korona pod okiem trenera klubowego i kadry narodowej zarazem Rafała Śliwki (jest on również koordynatorem do spraw organizacji tego wydarzenia), intensywnie przygotowują się do europejskich mistrzostw, które będą jednym z najważniejszych sportowych wydarzeń na Starym Kontynencie.

(mij)