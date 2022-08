Lekkoatletyka. „Cztery mile Jarka” - trwają zapisy

Jeszcze tylko kilka dni pozostało amatorom biegania, aby zapisać się do XXIV Międzynarodowego Biegu pod patronatem Burmistrza Dziwnowa „Cztery mile Jarka”, który odbędzie się w najbliższą sobotę (13 sierpnia) w Dziwnowie, a w czwartek 11 sierpnia zapisy zostaną zablokowane.

Oczywiście będzie można jeszcze zapisać się na miejscu, tuż przed biegiem, ale organizatorzy z LUKS Bałtyk Dziwnów nie mogą jednak dać gwarancji, że będą jeszcze miejsca. Ilość startujących w biegu memoriałowym, ze względów bezpieczeństwa została ograniczona do 150 osób. Organizatorzy zachęcają też rodziców do zapisywania internetowego najmłodszych (biegi dzieci, które wszystkie odbędą się na plaży, są bezpłatne). To znacznie ułatwi pracę biura zawodów i da pewność startu dzieci. Zapisy na internetowej stronie (http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/cztery_mile_jarka2022).

Międzynarodowy memoriał rozpocznie się w sobotę o godz. 10.30 od złożenia kwiatów na grobie śp. Jarosława Marca na cmentarzu komunalnym przy ul. Żeromskiego.

Przypomnijmy, że bohater sobotniego Memoriału to lekkoatleta z Dziwnowa, reprezentant Polski w biegu na 400 metrów, który zginął 17 sierpnia 1998 roku pod Przybiernowem w tragicznym wypadku samochodowym, w którym śmierć ponieśli także dwaj mistrzowie olimpijscy, śp. Władysław Komar i śp. Tadeusz Ślusarski.

Następnie o godz. 11 przy wejściu na plażę od ul. Reymonta nastąpi uroczyste otwarcie zawodów, które rozpoczną się od rywalizacji dzieci i młodzieży, a oto kolejność biegów: „Setka z olimpijczykiem” dziewczęta (rocznik 2016 i młodsze), „Setka z olimpijczykiem” chłopcy (rocznik 2016 i młodsi), „Setka z olimpijczykiem” dziewczęta (rocznik 2014- 2015), „Setka z olimpijczykiem” chłopcy (rocznik 2014- 2015), 300 m dziewczęta (rocznik 2011- 2012), 300 m chłopcy (rocznik 2011- 2012), 500 m dziewczęta (rocznik 2009- 2010), 500 m chłopcy (rocznik 2009- 2010), 800 m dziewczęta (rocznik 2007-2008) i 800 m chłopcy (rocznik 2007-2008). O godz. 13.30 rozpocznie się Bieg VIP-ów o Wielką Muszlę Burmistrza Dziwnowa, a o godz. 14 nastąpi start głównego Biegu Memoriałowego.

