Koszykówka. Żołnierewicz MVP kolejki

Żołnierewicz imponował odważnymi akcjami w ofensywie. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Koszykarze Kinga w poniedziałek odnieśli najefektowniejsze zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach Orlen Basket Ligi. Jednym z bohaterów spotkania ze Stalą Ostrów, wygranego przez szczeciński zespół 97:72, był Przemysław Żołnierewicz.

Reprezentant Polski i uczestnik niedawnego Eurobasketu 2025 pokazał ogromną wszechstronność i waleczność. Już po 10 minutach meczu miał na swoim koncie 8 punktów, a ostatecznie spotkanie zakończył z dorobkiem 16 oczek, 7 zbiórek, 6 asyst i 2 przechwytów. Te efektowne statystyki zadecydowały o wyborze do „piątki” kolejki Orlen Basket Ligi. Wśród wyróżnionych zabrakło natomiast najskuteczniejszego gracza meczu Jeremy Roacha.

Żołnierewicz jest pierwszym w tym sezonie koszykarzem Kinga wybranym do „piątki” kolejki. Jego mecz ze Stalą był najlepszym występem w sezonie. Zagrał z blisko 67-procentową skutecznością z gry i podwoił swój dotychczasowy dorobek punktowy.

(woj)

