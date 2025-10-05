Koszykówka. Wygrana inauguracja Kinga

Fot. Stanisław Zyblewski/archiwum

Koszykarze Kinga wygrali inauguracyjny mecz nowego sezonu Orlen Basket Ligi. W Toruniu pokonali Polski Cukier po efektownych głównie dwóch pierwszych kwartach meczu.

Polski Cukier Toruń - King Szczecin 68:77 (14:18, 12:23, 15:17, 27:19)

King: Robert 24, Egner 12, Gielo 10, Freidel 9, Popović 8, Hustak 8, Roach 6, Novak 0, Żołnierewicz 0

Na inaugurację sezonu z niecierpliwością czekali kibice Kinga. Przebudowana szczecińska drużyna pokazał spory potencjał, choć z pewnością mecz w ostatnich 20 minutach nie był pod kontrolą szczecinian.

Maciej Majcherek rozpoczął pierwszy w karierze sezon jako główny trener. Zaczął od wyjazdowego zwycięstwa i to jeden z głównych pozytywów. Kolejnymi były gra w defensywie i wyraźnie wygrana walka na tablicach. Efektowny debiut w Kingu zaliczyli Roberts i Egner. Pierwszy z 24 zdobytymi punktami był najskuteczniejszym graczem meczu, Egener trafił natomiast wszystkie 5 rzutów z gry.

Mecz od początku układał się po myśli szczecinian, którzy już w połowie meczu prowadzili różnicą 15 oczek. King zdominował w pierwszych 20 minutach walkę na tablicach i nie pozwolił rywalom rozwinąć skrzydeł w ataku. Po przerwie torunianie wyraźnie się przebudzili, a szczecinian postraszyli zwłaszcza w IV kwarcie. Dzięki obronie strefowej zmniejszyli straty zaledwie do 4 punków. Skuteczne osobiste Freidela i Gielo.

- Było parę rzeczy, które pokrzyżowały nam plany. Szalony pościg torunian w ostatniej kwarcie był imponujący. Biorę to na siebie, boi nie trafiłem trzech rzutów. W pierwszej połowie dobrze funkcjonowała obrona i cieszę się, że wygraliśmy pierwszy mecz sezonu - podsumował kapitan Kinga Tomasz Gielo.

(woj)