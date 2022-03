Koszykówka. Zawodzą liderzy, play-offy się oddalają

King Szczecin - Arka Gdynia 78:85 (23:11, 17:17, 15:18, 17:26 d. 6:13)

King: Matczak 15, S. Davis 13, Langevine 12, Dorsey-Walker 10, Richardson , Threath 8, Schenk 5, Borowski 4, Kikowski 1

Koszykarze Kinga prowadzili z Arką już 20 punktami, a mimo to przegrali dwunasty mecz w sezonie. Druga porażka z rzędu mocno skomplikowała walkę szczecinian o finałowe play-offy.

Początek meczu wyraźnie należał do szczecinian, którzy szybko objęli kilkunastopunktowe prowadzenie, a w II kwarcie odskoczyli na 20 oczek. Dobra passa Kinga trwała zaledwie 14 minut. Od stanu 31:11 do głosu doszli goście, którzy jeszcze przed długą przerwą zniwelowali blisko połowę strat. Po w miarę wyrównanej III kwarcie, w IV wyraźnie dominowała już Arka, która za sprawą m.in. 10 punktów Boykinsa odrobiła straty i doprowadziła do dogrywki. W doliczonym czasie gry goście zdobyli dwa razy więcej punktów od Kinga. W czwartkowym meczu wyraźnie zawiedli liderzy Kinga. Nieskuteczni byli Schenk i Davis.

(woj)