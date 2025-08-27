Koszykówka. Sparing dla szczecinian

Maciej Majcherek trener Kinga. Fot. Ryszard Pakieser

W pierwszym przedsezonowym sparingu King Szczecin pokonał pierwszoligową PGE Spójnię Stargard 79:67. Mecz był zamknięty dla kibiców.

W drużynie Kinga zabrakło kadrowiczów Tomasza Gielo i Przemysława Żołnierewicza. W stargardzkiej ekipie z powodu drobnych urazów nie wystąpili dziś Szymon Szmit i Wojciech Czerlonko.



- Jestem zadowolony z tego, że mogliśmy zagrać sparing z zespołem ze Szczecina. Rywal był bardzo agresywny i mocno na nas naciskał, dzięki czemu sprawdziliśmy, jak jesteśmy w stanie organizować nasz atak pod presją. Za wyjątkiem słabszego fragmentu w trzeciej kwarcie jestem zadowolony z tego, jak realizowaliśmy przedmeczowe założenia i jestem dobrej myśli przed kolejnymi treningami i sparingami - skomentował sparing trener PGE Spójni Marek Popiołek.

Dla ekipy Kinga wystąpili: Roberts 15, Popović 13, Freidel 12, Roach 9, Novak 9, Majcherek 8, Egner 7, Hustak 3, Kostrzewski 3, Ucieszyński.

W Spójni zagrali: Ray 25, Gromovs 16, Rajewicz 6, Wadowski 5, Jęch 4, Kopycki 3, Kikowski 3, Hensler 3, Mokros 2 oraz Wojdak, Góralski, Bryła, Ratkowski. (woj)

