Koszykówka. W poniedziałek mecz King – Śląsk; hit z Roachem i Novakiem

Poniedziałkowy szlagierowy mecz Kinga ze Śląskiem w szczecińskiej Enea Arenie (godz. 18) wyłoni nowego lidera Orlen Basket Ligi. Do składu Kinga wracają kontuzjowany ostatnio Jovan Novak i nieobecny w meczu z Zastalem Jeremy Roach.

REKLAMA

Oba zespoły mają obecnie po 15 zwycięstw, ale szczecinianie rozegrali jedno więcej spotkanie ligowe. King od początku roku wygrał 7 z 9 meczów ligowych, a Śląsk 6 z 7. Obie drużyny są od początku sezonu w czubie tabeli i wszystko wskazuje na to, że już wkrótce zapewnią sobie miejsce w play-offach.

W pamięci kibiców pozostały potyczki obu drużyn w finałach play-off w 2023 roku. King wygrał rywalizację 4-2 i wywalczył pierwszy w historii Szczecina tytuł mistrza Polski. W I rundzie tegorocznego sezonu King pokonał Śląsk we Wrocławiu 83:80 i była to jedna z pięciu dotychczasowych porażek wrocławian.

(woj)

REKLAMA