Koszykówka. Trójki i skarpety

Podczas nadchodzącego weekendu, w ramach wydarzenia Bulvarowe organizowanego na Szczecińskich Bulwarach, na Łasztowni przy napisie Szczecin (ul. Tadeusza Apolinarego Wendy), na rozkładanym boisku zgodnym ze standardami FIBA, odbędą się dwie wyjątkowe imprezy koszykarskie.

W sobotę rozegrany zostanie Gryf Basket Cup 2021 o Puchar Szczecina, który jest również ostatnią eliminacją do Finału Konferencji Zachodniej PLK3x3 – największego ogólnopolskiego projektu 3x3. Turniej o Puchar Szczecina będzie odbywał się już trzeci raz. Do wygrania jest przechodni puchar, który wygrany zespół otrzymuje na rok. Turniej o Puchar Szczecina to nasza nowa tradycja. Dotychczas wygrywały zespoły Studio Budza (2019) oraz White Eagle (2020).

- Mamy też nową tradycję, bo będziemy zbierać skarpety dla podopiecznych projektu „Szczeciński Tydzień Ubogich. Spotkania przy zupie.” - poinformował nas Paweł Kryzan, pomysłodawca i organizator Gryf Basket Cup. - To znane w Szczecinie przedsięwzięcie skierowane do osób w kryzysie bezdomności. Tworzący tę akcję w swojej działalności zmagają się z brakiem rzeczy dla podopiecznych z Placu Tobruckiego. Przygotowując turniej pomyśleliśmy, że należy, zwłaszcza w obecnej sytuacji, dodać do naszego sportu pewien element solidarności międzyludzkiej. Po konsultacji z organizatorami spotkań uznaliśmy, że skarpety są najlepszą i najbardziej użyteczną formą żeby okazać pomoc.

W niedzielę odbędzie się natomiast Finał Konferencji Zachodniej Polskiej Ligi Koszykówki 3x3, w którym rywalizacja toczyć się będzie o Finał PLK3x3, który rozegrany zostanie we wrześniu w Radomiu i będzie zwieńczeniem rozgrywek, które toczą się w całej Polsce od 1 maja.



Polska Liga Koszykówki 3x3 to projekt, który został utworzony przez osoby, które są zaangażowane w organizację cykli rozgrywek 3x3 - Gryf Basket Cup i Kottrans z Radomia. Wspólnie z organizatorami ok. 20 różnych wydarzeń, tworzą system ligowy. Podział geograficzny, który zakłada organizację rozgrywek w dwóch częściach Polski nazwany został na wzór NBA (National Basketball Association) – Konferencją Wschodnią i Zachodnią. W Konferencji Zachodniej grają zespoły z województw: Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Pomorskiego, Lubuskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Finał Konferencji Wschodniej odbył się już w Radomiu 18 lipca. (mij)