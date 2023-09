Koszykówka. Trenerzy Kinga w młodzieżowce reprezentacji Polski

Arkadiusz Miłoszewski i Maciej Majcherek zostali trenerami młodzieżowej reprezentacji Polski. Fot. Ryszard Pakieser

Arkadiusz Miłoszewski został głównym szkoleniowcem reprezentacji Polski koszykarzy do lat 20. Jego asystentem będzie Maciej Majcherek. Obaj równocześnie nadal prowadzić będą mistrzów Polski Kinga Szczecin. Trenerzy Miłoszewski i Majcherek w 2024 roku zagrają z młodzieżową reprezentację w mistrzostwach Europy, które odbędą się w Gdyni.

- Patrzymy na koszykówkę długofalowo, cały czas organizacyjnie podnosząc poprzeczkę, dlatego już we wrześniu zatwierdziliśmy nominacje dla trenerów młodzieżowych kadr narodowych na 2024 rok. W poprzednim roku rozszerzyliśmy szkolenie centralne o kadry do lat 13, co okazało się dobrym rozwiązaniem, które jako PZKosz zamierzamy kontynuować. Po raz kolejny w młodzieżowych kadrach narodowych udało nam się połączyć doświadczenie z młodością. W gronie zatwierdzonych przez Zarząd trenerów są szkoleniowcy sięgający w swojej karierze po medale mistrzostw Polski, jak również trenerzy pracujący na dzień w Szkołach Mistrzostwa Sportowego PZKosz - tłumaczy prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz

Z kadrami juniorskim pracować będzie jeszcze dwóch szczecińskich trenerów - asystentem w żeńskiej U15 będzie Robert Steciuk, a w męskiej U15 Wojciech Boblewski. (woj)